(VIDEO) Ruth Chepngetich revalida su corona en Chicago con segunda marca de siempre

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- La keniana Ruth Chepngetich revalidó este domingo su corona en el Maratón de Chicago, al imponerse con una actuación dominante que le permitió lograr su mejor marca personal, la segunda de siempre, y le dejó a catorce segundos del récord del mundo.

Chepngetich cruzó la línea de meta en dos horas, catorce minutos y 18 segundos, con más de cuatro minutos de ventaja sobre la estadounidense Emily Sisson, quien consiguió el récord estadounidense (2.18.29).

La atleta keniana dominó la prueba de principio a fin y llegó a los últimos metros todavía con opciones de sellar el récord del mundo, pero su tremendo esfuerzo final no fue suficiente para arrebatar a su compatriota Brigid Kosgei la mejor marca de siempre.

Ruth Chepngetich runs the second fastest marathon of all time in 2:14:18 – agonisingly, 14 seconds off the world record. She just went out way too hard. #ChicagoMarathon #Marathon pic.twitter.com/JpkmNz8i1z

— Brendan Bradford (@1bbradfo) October 9, 2022