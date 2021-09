Russell Westbrook sobre su encaje con Davis: «Quiero hacerle mejor en cada partido»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Russell Westbrook tiene muchas ganas de jugar junto a Anthony Davis. Así lo hizo saber después de su primer entrenamiento oficial, tras el que se deshizo en halagos para el pívot y dejó claro que uno de sus objetivos para esta temporada será llevarle a su mejor versión posible.

«Es un jugador único» afirmó el base. «No hay nadie que pueda hacer todo lo que él hace con su tamaño. Mi trabajo va a consistir en seguir empujándole cada día, en cada entrenamiento y en cada partido para que pueda dar lo mejor de sí mismo cada noche».

Davis viene, sin embargo, de una temporada complicada, en la que las lesiones le impidieron tener continuidad y desplegar su mejor cara. La Ceja terminó con la peor marca de su carrera en rebotes (7,9), tapones (1,3) y acierto en tiros de campo (49,1%), así como la tercera peor en puntos (21,8), pero Westbrook confía en que su rendimiento vuelva a estar muy por encima del mostrado en la 20-21.

«Ha estado muchísimo tiempo en esta liga, así que sabe perfectamente cómo jugar y qué es lo que tiene que hacer. Sabe qué es lo que necesita para encenderse y ahora quiere hacerlo. Mi objetivo será hacerle mejor cada noche».

Davis, por su parte, estaba presente cuando Russ dijo estas palabras, y se mostró satisfecho con la actitud que mostró: «Me gusta que mis compañeros intenten llevarme al límite. No necesito ánimos, quiero que me empujen. Quiero compañeros que no teman decirme que he metido la pata, y ya tengo varios que siempre me están comentando cosas, así que como jugador no puedo pedir más. Russ y yo ya hemos tenido varias conversaciones en el primer entrenamiento acerca de cosas que podemos hacer cuando estemos juntos en la pista».

