Russell Westbrook quiere salir de Houston

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El miércoles ha sido un día con mucho movimiento para el mundo que rodea a los Houston Rockets. En primera instancia se dio a conocer que sus dos estrellas, James Harden y Russell Westbrook, seguían de cerca el incierto rumbo que tiene la franquicia después de las salidas de Mike D’Antoni y Daryl Morey, abriendo la posibilidad a que surgieran nuevos rumores con respecto a su futuro.

Así fue. Horas después, Shams Charania de The Athletic, ha informado que Russell Westbrook habría pedido a la gerencia salir del equipo. Entre las razones de tal decisión, estarían la falta de comodidad que ha sentido el ex MVP con su responsabilidad y con la cultura del equipo, sumado a que desea volver a su anterior rol de principal figura de un equipo, tal como tenía en Oklahoma City.

Los Rockets obtuvieron a Westbrook en la temporada baja pasada, a cambio de Chris Paul, las selecciones de primera ronda de los draft de 2024 y 2016, y la posibilidad de intercambio con los Thunder de las selecciones de 2021 y 2025.

Muchos pretendientes

En las últimas horas, habían surgido rumores de cambio para Westbrook, vinculados con Knicks y Clippers. y con esta noticia seguramente surgirán otros pretendientes. A pesar de sus deficiencias, Westbrook es un ex MVP de la Liga y promedió un triple doble durante toda una temporada, por lo que es alguien con una enorme aportación potencial a cualquier equipo.

Westbrook, con 32 años, aún tiene contrato por tres temporadas y 132 millones. En principio, parece prácticamente imposible para Houston intercambiarlo sin degradar el talento de su plantilla. No será una tarea fácil para el nuevo gerente general Rafael Stone.

Por otro lado, el mismo Charania ha reportado, que de momento, la permanencia de Harden en Houston no corre peligro, ya que el jugador se encuentra comprometido con la franquicia, por lo que ahora deberán encontrar estrellas que encajen con su perfil. La Barba ya ha tenido problemas en el pasado con Dwight Howard y Chris Paul, y aunque no está claro si también los hubiera tenido con Westbrook, al ex Thunder no le atrae continuar compartiendo plantilla con él.

Los Rockets deberían seguir siendo un equipo contendiente mientras tengan a Harden en sus filas, pero sacrificaron activos y flexibilidad para adquirir Westbrook. Ahora, están siendo presionados para cambiarlo por un valor más bajo.