Russell Westbrook quiere que Scott Brooks siga al frente de los Wizards

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La temporada de los Washington Wizards concluyó oficialmente este miércoles después de sumar una nueva derrota ante los Philadelphia 76ers y quedar eliminados.

La franquicia capitalina es una de tantas a las que les espera un verano movido con decisiones importantes que tomar. Una de ellas señala directamente a su banquillo. El mal arranque de campaña puso en serio entredicho la continuidad de Scott Brooks como head coach. Sin embargo, el récord inicial de 17 victorias y 32 derrotas dio paso a una sorprendente remontada final que terminó devolviendo su recompensa: clasificación para los playoffs tras superar el torneo play-in.

Así, una resolución que parecía vista para sentencia precisará ahora de una evaluación y reflexión mucho mayor. Por su parte, uno de los principales referentes de la plantilla, Russell Westbrook, ha compartido su deseo de que el técnico siga al frente del equipo el próximo curso.

“Yo no decido cosas que guardan relación con la gestión o la dirección”, señaló el base para el medio The Athletic. “Pero no veo por qué Scottie debería irse. Y no solo porque hemos estado cerca del objetivo, sino porque ha hecho un gran trabajo con nuestro equipo desde que estoy aquí. Sigue siendo el mismo entrenador Brooks que aporta esa intensidad como si él mismo estuviera jugando. Eso es algo que no puedes enseñar. Si fuera por mí, no se iría a ningún lado.”

“Este año ha hecho un gran trabajo”, continuó Westbrook, quien había coincidido previamente con él durante su estancia en los Thunder. “Hizo un trabajo del que estoy seguro que mucha gente no pensó que fuera capaz de hacer. Nos mantuvo unidos y animados. Logró que lucháramos. No recibe mucho crédito por ello, pero lo merece por ponernos en la posición necesaria para tener éxito.”

Quién sabe si este renacer final y el apoyo de los pesos pesados de la plantilla pueden haber cambiado las tornas. En la rueda de prensa posterior a la eliminación, en la que cada franquicia hace balance de su temporada, el general manager Tommy Sheppard afirmó que no se tomará una decisión de manera inminente y destacó la capacidad del técnico para afrontar los obstáculos de una campaña tan inusual y complicada. Así, el directivo declaró que se reunirá con el propietario Ted Leonsis antes de compartir la respuesta definitiva. En dicha comparecencia, Sheppard reiteró que Bradley Beal mantiene su condición de eje principal de la franquicia y que cuentan con él a largo plazo.

El escolta también dedicó unas palabras de apoyo a Brooks. “He estado con Scott, ¿qué, cinco años? Cada año ha sido diferente”, dijo Beal. “Él sale ahí fuera y se preocupa de su equipo. Nos apoya, nos defiende y quiere que nos vaya bien. Es un verdadero entrenador de jugadores. No ves eso a menudo en la liga. Y le he estado siempre muy agradecido. Desde que llegó aquí me dio la oportunidad de poder hacer jugadas y puso el balón en mis manos. Por lo tanto, siempre estaré agradecido por él y feliz de haber podido compartir estos cinco años con él.”

Por su parte, el técnico afirmó que le gustaría seguir en el equipo pero que no está preocupado por su futuro. “No me preocupa mi puesto. Solo me preocupo por hacer mi trabajo todos los días. Mi madre me enseñó muchas lecciones en mi vida y esa es una de ellas. Haz tu trabajo y el resto irá cogiendo forma.”

Relacionado