Russell Westbrook probablemente comenzará la temporada con los Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Ayer Russell Westbrook ejerció su opción de jugador de 47 millones de dólares para la próxima temporada. El escenario es el esperado, y por ello no cambia ni un ápice los planes que Los Angeles Lakers tuviesen para su jugador. Tanto si intentan buscarle salida como si finalmente deciden continuar con él en plantilla. Y a pesar de la célebre intentona de sign-and-trade con Kyrie Irving y las constantes filtraciones que apuntan a la voluntad de encontrarle acomodo en otro equipo, la idea de los Lakers es comenzar la temporada 2022-23 con Westbrook en el roster.

Así lo hace saber Jovan Buha en The Athletic catalizando información que procede de fuentes cercanas al entorno angelino. Al parecer, tras el fracaso en el anterior cierre de mercado y lo infructuoso que ha sido tratar de buscar un traspaso en las últimas semanas, Rob Pelinka y los suyos comienzan a darse por vencidos. Esto no implica que si aparece una opción viable de soltar a Russ los Lakers la rechacen, sino que su plan es construir el equipo con la idea de que Westbrook estará en él. Al menos al iniciar el training camp y, presumiblemente, la temporada.

Desde su llegada Darvin Ham ha dejado claro que uno de sus objetivos es sacar lo mejor de Westbrook en clave laker. Aunque para ello ha aludido a un mayor esfuerzo defensivo y mayor implicación en las jugadas ofensivas que no pasen por sus manos. Algo que hasta ahora ha sido inviable con el impetuoso base bajo la tutela de ningún técnico. El mensaje de las oficinas angelinas es que esperan que las cosas tomen un cariz diferente al vivido con Frank Vogel. Pero quizás lo que intenten no admitir es que el problema no está a ese lado de la trinchera.

Relacionado