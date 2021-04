Russell Westbrook: “No existe ningún jugador como yo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-RUSSEL Russel Westbrook va camino de promediar un triple-doble por cuarta vez en las últimas cinco temporadas. En abril, el que fuese MVP de la liga en 2017 ha batido el récord histórico de triples dobles conseguidos en un mes, llegando hasta los doce.

En esta racha, Westbrook ha llevado a unos hasta ahora dubitativos Wizards a un 10-5 que les mete de lleno en puestos de play-in. Razón de más para la irritación que mostraba el base ante la enésima duda sobre su rendimiento más allá de lo numérico. “Estoy seguro de que no existe ningún jugador como yo. Si la gente lo da por hecho [y no lo valora] lo siento por ellos”.

La pregunta concreta del periodista de la NBC Chase Hughes planteaba si estos triples dobles le servían como logro. Westbrook seguía contestando con cierto hartazgo. “Estoy convencido de que si todo el mundo pudiese hacerlo lo harían. Sé que causo un impacto real en muchas facetas del juego”. El jugador también respondía al discurso crítico que reciben sus actuaciones. “Me da igual lo que opine la gente. No me importa que piensen que relleno estadísticas o que estas no son útiles. Casualmente, solo son inútiles lo hago yo. Cuando esto lo hacían Magic o Robertson no eran inútiles”.

Lo cierto es que cada vez que Russel Westbrook alcanza el triple doble, su equipo gana más partidos de los que pierde. Aún así, el entorno mediático ha normalizado sus números como con otros muchos casos en plena era de inflación estadística. Esta misma temporada, el jugador aseguraba que su legado no se encontraba en su rendimiento en cancha. Pero al parecer sí tiene en cuenta los debates que genera su eminencia estadística.