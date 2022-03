Russell Westbrook muestra su descontento con los continuos cambios de rol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- En un ejercicio que se prorroga ya cinco meses y 62 partidos, Russell Westbrook sigue buscando su sitio en estos Lakers. Nadie más que el base californiano está sufriendo los vaivenes de un conjunto a la deriva. Tras una nueva derrota frente a sus vecinos de Los Angeles, Westbrook volvía a mostrarse insatisfecho con los roles que se le asignan. «Sigo tratando de saber cual es mi papel en cancha. Cambia cada noche» declaraba en rueda de prensa antes de zanjar que su exigencia «sigue siendo la máxima. No me rindo. No está en mis genes».

Poco después le preguntarían a Frank Vogel si habían pensado en que Westbrook saliese desde el banquillo. «Hemos hablado de todo» decía el técnico con gesto de resignación. La realidad es que esa es una vía que el equipo aún no ha explorado, pero que tampoco parece que vaya a solucionar nada. Además de como desahogo de LeBron con balón, de Westbrook se esperaba que sostuviese al equipo en los tramos sin James en cancha. Al final, ni una cosa ni la otra, y salir desde el banquillo solo incidiría en la herida de orgullo que probablemente ya cargue desde sus famosos últimos cuartos sentado en el banquillo.

Vogel cerraba su intervención diciendo que siguen buscando alternativas pese a tener la sensación de haberlas agotado todas. «No hemos dejado ni un azulejo sin remover para encontrar soluciones. Pero no ha terminado tomando forma. No vamos a abandonar, persistiremos. Estamos tratando de ajustar cosas y encontrar la forma de ganar sin Anthony. No la hemos encontrado aún, pero no es algo que no padamos hacer».

Relacionado