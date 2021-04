Russell Westbrook: “Mi legado no se basa en lo que hago en la cancha”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Es ya un clásico con Russell Westbrook. Pese a hacer historia al ser el único que ha promediado un triple-doble en una temporada desde Oscar Robertson, tales datos siempre son pie de críticas al señalarse que nunca ha liderado un equipo ganador. Esta clásica cantinela ha regresado a escena recientemente tras ver el enorme partido que hizo frente a Indiana Pacers, el cual le sirvió para convertirse en el jugador con más triples-dobles de la historia de Washington Wizards.

¿Molesta a Westbrook tal sospecha continua sobre de su carrera? No. A sus 32 años entiende que su legado trasciende el hecho de que sea capaz o no el Trofeo Larry O’Brien. Para él, lo conseguido por llegar a la NBA, y la repercusión que ha tenido tal hecho para muchas personas, está por delante.

“Estoy feliz. Me convertí en campeón en cuanto llegué a la NBA. Crecí en las calles. Soy un campeón. No tengo que ser un campeón de la NBA para serlo. Sé que muchos consiguieron campeonatos de la NBA siendo personas miserables, que no han hecho nada por su comunidad ni nada por la gente de nuestro mundo. Para mí, mi legado no se basa en lo que hago sobre la cancha”, comenta Fed Katz de The Athletic.

Viviendo su 13ª temporada en la Liga, el MVP de 2017 está promediando 21,8 puntos, 10,5 asistencias y 10,1 rebotes tras firmar un nuevo triple-doble contra Charlotte Hornets. Tan buen rendimiento vuelve a no estar acompañado por el éxito colectivo, ya que los Wizards tienen complicado disputar los playoffs de 2021, si bien el play-in les da cierta esperanza. En cualquier caso, Westbrook recalca que le interesa más su influencia sobre las personas que los trofeos.

“No voy a jugar baloncesto toda mi vida. Mi legado es lo que hago desde la pista respecto a cuántas personas puedo impactar e inspirar a lo largo de mi viaje. Así es como mantengo la cabeza agachada y sigo apretando… No hay otro jugador que reciba la presión que recae sobre mí constantemente. Pero lo tomo como algo positivo porque, obviamente, estoy haciendo algo bien si la gente habla de mí”, concluye.