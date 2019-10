Russell Westbrook gana primer duelo a Paul; los Spurs siguen invictos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- El primer duelo de los bases estrellas intercambiados durante el pasado verano, Russell Westbrook y Chris Paul, llegó en al inicio de la temporada de la NBA con el partido que disputaron los Rockets de Houston ante los Thunder de Oklahoma City.

Westbrook fue el protagonista con los Rockets de Houston que vencieron por 116-112 a los Thunder de Oklahoma City, donde ahora está Paul.

El pasado verano ambos equipos cerraron el traspaso de Westbrook a los Rockets, donde se reunió con su excompañero el escolta James Harden.

Westbrook, que se quedó a las puertas de conseguir el segundo triple-doble consecutivo, aportó 21 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias, que lo dejaron como segundo máximo encestador de los Rockets, que tuvieron a Harden como el gran líder en el ataque al aportar 40 puntos -mejor marca de la temporada-.

“Cuando estoy en el campo y doy un mate no tengo amigos, así es como funciona”, declaró Westbrook. “En la cancha, saben que no deben hablar conmigo. El balón es mi amigo y mis compañeros, todo lo demás no existe y cuando concluya el partido hablaré con los que fueron mis compañeros”.

Algo que cumplió al entrar al vestuario de los Thunder, donde abrazó y conversó con todos, incluido Paul, quien le recordó, en broma que podría ser multado por la NBA como le sucedió a él cuando hizo lo mismo en el de Los Ángeles Clippers.

Paul, quien en dos temporadas no pudo darle a Houston el ansiado título, acabó con 15 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes.

Por su parte, Gilgeous-Alexander y el base reserva alemán Dennis Schroder aportaron 22 puntos cada uno como máximos encestadores de los Thunder, que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos.

El escolta-alero DeMar DeRozanlogró 27 puntos como líder del ataque balanceado de los Spurs de San Antonio, que fueron de menos a más en el partido que al final ganaron por 113-110 a los Trail Blazers de Portland y mantuvieron el invicto (3-0).

El pívot camerunés Joel Embiid anotó 36 puntos, incluyendo los dos tiros libres a falta de 5.3 segundos para el final del tiempo reglamentario, y aseguró la victoria a domicilio de los Sixers de Filadelfia que se impusieron por 103-105 a los Hawks de Atlanta y siguen invictos (3-0).

Embiid, que anotó 12 de 19 tiros de campo, también dominó en el juego interior al conseguir un doble-doble tras capturar 13 rebotes, dio cinco asistencias, recuperó tres balones y perdió siete.

El base canadiense Jamal Murray logró cuatro de sus 18 puntos en los últimos 31 segundos; el alero Gary Harris convirtió un par de tiros libres en la recta final del tiempo reglamentario, y los Nuggets de Denver (3-0) se impusieron a domicilio por 94-101 a los Kings de Sacramento, que perdieron el cuarto partido seguido (0-4).

El base Kyle Lowry surgió como el líder encestador que permitió a los Raptors de Toronto asegurarse una trabajada victoria por 104-95 ante los Magic de Orlando.

Lowry aportó anotó 26 puntos, incluidos 10 en el cuarto periodo, que evitaron la remontada de los Magic.

El alero Kawhi Leonard contribuyó con 30 puntos, siete rebotes y seis asistencias al triunfo de los Clippers por 111-96 ante los Charlotte Hornets.

En los Bucks, el alero Khris Middleton con 21 puntos y el base George Hill con 19 y encabezaron la lista de siete jugadores de Milwaukee que lograron números de dos dígitos en el partido que vencieron por 129-112 a los Cavaliers de Cleveland.

El ala-pívot estrella de los Bucks, el griego Giannis Antetokounmpo no necesitó ser el máximo encestador aunque sí hizo una buena labor de equipo al conseguir un doble-doble de 14 puntos, 10 rebotes y siete asistencias en 29 minutos de acción.

El base Stephen Curry aportó un doble-doble de 26 puntos y 11 asistencias y lideró el ataque de los Warriors de Golden State que se impusieron a domicilio por 123-134 a los Pelicans de Nueva Orleans en lo que fue su primera victoria de la temporada.

El ala-pívot Draymond Green consiguió su primer triple-doble de esta campaña con 16 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias por los diezmados Warriors, que perdieron sus primeros dos partidos de la temporada por 19 puntos o más.

En otros resultados de la jornada, Utah ganó a domicilio 95-96 a Phoenix, New York se impuso 105-98 a Chicago y Detrot venció 96-94 a Indiana.

Anuncios

Relacionado