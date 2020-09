Russell Westbrook expresa su frustración por actuación en los playoffs

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Russell Westbrook sabía que su primer año en Houston sería juzgado principalmente por su rendimiento en playoffs. Ahora que la temporada ha llegado a su final, el base ha sido uno de los principales señalados tras la eliminación de los Rockets a manos de Los Angeles Lakers.

“Fue muy frustrante para mí. Se supone que debes elevar tu juego cuando llega la post-temporada”, reconoció el base en unas declaraciones recogidas por el medio The Houston Chronicle. “Solo he tratado de encontrar mi ritmo pero no ha habido tiempo para ello.”

LeBron James, Anthony Davis y compañía se deshicieron de los de Texas en cinco partidos. Los Rockets mostraron una terrible versión de sí mismos y de la deseada para culminar el que era el verdadero objetivo de la franquicia: conquistar el campeonato. Por su parte, los guarismos de Westbrook en la eliminatoria se redujeron a 19,8 puntos con un acierto del 42,4% en tiros de campo y del 25,9% en triples, 4,2 pérdidas por partido y un diferencial global de -46.

“Obviamente, las cosas no han ido como estaba planeado. Pero han ocurrido muchas cosas y nos hemos enfrentado a distintos obstáculos. Como equipo y a nivel personal”, continuó el MVP de la temporada en 2017. “No fue un mal año pero no ha terminado de la forma que queríamos.”

En julio de 2019, el general manager de los Rockets, Daryl Morey, firmó una arriesgada apuesta por Westbrook. El ejecutivo traspasó a Chris Paul a Oklahoma City Thunder y varias futuras rondas del draft a cambio del base. El objetivo no era otra que formar uno de los mejores back-court de la NBA junto a James Harden y luchar por un nuevo título 25 años después.

Este sábado, el propio Harden enfatizó la necesidad de evaluar la situación del equipo, corregir los errores y seguir adelante con la idea de competir por el anillo el próximo año. Por su parte, Westbrook no quiso entrar en detalles sobre cualquier cuestión relacionada con los cambios que deberían producirse en la plantilla durante la temporada baja. “No es mi decisión. Mi trabajo es salir a la pista y estar listo para jugar. Eso es todo de lo que puedo preocuparme”, aseguró el nueve veces All-Star.

El dúo formado por Harden y Westbrook carburó a un buen nivel durante gran parte de la temporada regular. Sin embargo, el parón tras la suspensión de la competición y los posteriores problemas físicos del base echaron por tierra cualquier tipo de aspiración colectiva. Todo ello mientras las críticas hacia el small-ball extremo sobrevolaban el seno de la franquicia en todo momento.

“Es una lástima para mí. Fue muy frustrante llegar a Houston y luego coger el COVID-19. Tuve que parar 21 días sin hacer ejercicio. Cuando llegué a Houston [durante la suspensión] estaba en el mejor estado de forma en mucho tiempo. Después tuve que volver a aclimatarme. Luego llegué aquí [la burbuja], jugué dos partidos y, ¡boom!, me lesioné.”

Fue entonces cuando la frustración comenzó a apoderarse de Westbrook. Una distensión en el cuádriceps lo dejó fuera de juego en los últimos dos partidos de los seed games y tampoco pudo participar en los cuatro primeros encuentros de la serie de primera ronda ante los Thunder, su antiguo equipo.

Westbrook había promediado 27,2 puntos, 7,9 rebotes, 7,0 asistencias y 1,6 robos en regular season pero no fue capaz de trasladar este rendimiento a los playoffs. Tan baja fue su producción que él mismo se responsabilizó y asumió la culpa de algunas de las derrotas cosechadas.

“No he estado al 100%, pero no soy un tipo que ponga excusas”, continuó Russell. “Me encanta competir y una lesión como la mía normalmente lleva un par de semanas. No tuve tiempo para ello y tuve que regresar en los últimos partidos contra los Thunder.”

A Westbrook le restan tres años de contrato por delante. De momento, el primer gran cambio no ha tardado en producirse. Los Rockets buscan nuevo entrenador tras confirmarse que Mike D’Antoni no continuará al frente del banquillo. Mientras tanto, el base intentará recuperarse por completo y prepararse para un nuevo desafío en 2021.