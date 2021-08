Russell Westbrook espera hacer más fácil el juego de LeBron

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Russell Westbrook ha sido presentado como nuevo jugador de Los Angeles Lakers. El flamante fichaje de los californianos atendió a los medios junto al general manager del equipo, Rob Pelinka, y el head coach, Frank Vogel, para mostrar sus primeras impresiones tras uno de los grandes fichajes del actual mercado. El base, quien llega a un equipo cuya única meta es ser campeón, tiene claro que su papel será adaptarse al juego de LeBron James y facilitarle las cosas sobre la pista.

“Todo esto sucedió muy rápido en las dos últimas semanas, pero hemos tenido breves conversaciones y obviamente hemos hablado de lo que tenemos que hacer. LeBron es uno de los mejores jugando a esto, y su habilidad para poder hacer todo en la cancha me permitirá encajar bien. Vengo a un equipo de calibre de campeonato, y mi trabajo es asegurarme de que que su juego sea más fácil para él. Encontraré formas para conseguirlo conforme vayamos avanzando”, comenta el MVP de 2017.

Westbrook, tras realizar una buena campaña siendo clave para que Washington Wizards llegase a playoffs, cree que su juego debe centrarse en ayudar a los demás y maximizar las fortalezas de las estrellas del equipo.

“Entrando en mi decimocuarta temporada… Cada año busco encontrar formar de poder elevar mi juego y hacer que mis compañeros sean mejores al estar a mi alrededor. AD y Bron son en primer lugar amigos míos. Siendo su compañero de equipo, mi trabajo es entrar y animarlos. Ellos harán lo mismo conmigo”.

Jugando en casa

Es otro de los alicientes para Westbrook. Tras rebotar desde su salida de Oklahoma City Thunder para jugar en Houston y Washington solo un año, ahora llega a la ciudad de Los Ángeles, justo donde nació y se crió. Tal circunstancia da un sabor especial a su aterrizaje para vestir el oro y púrpura.

“Siendo de Los Ángeles, siempre deseas poder jugar para tu equipo local. Definitivamente es algo que siempre dio vueltas en mi mente. Y tal vez algún día llegaría. Pero siempre acababa pensando… ‘probablemente no sucederá’. Es surrealista. Creo que todavía no lo he asimilado. Ser de Los Ángeles, crecer no muy lejos de aquí y poder ver los desfiles al ganar un campeonato, intentar ir a ellos, intentar faltar a la escuela para intentar ir a ellos, ser un aficionado de los Lakers y ser de Los Ángeles. Todo eso ha aparecido para mí en este momento”, expresa.

