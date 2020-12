Russell Westbrook cree que se tiene un concepto erróneo sobre él

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con el traspaso en el que enviaron a John Wall a Houston, los Wizards no solo recibieron a una de las grandes estrellas de la NBA sino también a una de las figuras más volubles y controvertidas de la competición. El estilo y la personalidad de Russell Westbrook generan elogios y críticas a partes iguales allá por donde va.

El MVP de la temporada en 2017 ha alimentado esta situación con su postura escéptica y lejana con los medios de comunicación. Algo que, en consecuencia, ha permitido que sean otras voces las que hablen por él. En su presentación como nuevo jugador de la franquicia capitalina, el base fue cuestionado sobre si cree que se tiene un concepto equivocado sobre su persona.

“¿Por dónde quieres que empiece? Escucha, creo que el 90% o el 100% de las cosas que se subrayan sobre mí ni siquiera son ciertas”, señaló el de Long Beach. “Muchas veces, las cosas que se inventan son de personas que, en realidad, no saben nada de mí, ni pueden decir cosas sobre cómo soy o lo que pienso.”

El nueve veces All-Star evitó dar detalles específicos o nombres concretos, y se limitó a compartir que no tiene pensado cambiar y que será fiel a sus principios como jugador y como persona.

“Entonces, mucho de eso me entra por un oído y me sale por el otro. Lo más importante para mí es ser yo mismo, lo cual es fácil. Ser yo mismo es genuino, leal y comprensivo. Obviamente, no soy el tipo más fácil para entender o ver el juego, o lo que la gente pueda pensar. Pero como compañero de equipo, como persona y como padre, ser yo mismo es la parte más importante. Me mantengo firme y continúo elevando a mis compañeros y organizaciones, además de inspirar a personas de todo el mundo. Eso es lo único que me preocupa: impactar e inspirar. Es algo de lo que me he preocupado desde el primer día.”

Con estas declaraciones, los aficionados de los Wizards tendrán una idea más amplia y profunda de Westbrook. Del Westbrook jugador y también de su versión más personal. Por su parte, el head coach Scott Brooks ya lo conoce bien después de que ambos compartieron varios años de sus respectivas carreras en Oklahoma City. El técnico también quiso interceder por su pupilo y salir al paso de todas esas voces que sugieren lo difícil que es jugar al lado de Russell. “Es uno de los tipos a los que más sencillo que ha resultado entrenador”, afirmó Brooks.