Russell Westbrook aclara que hará lo necesario para ayudar a los Lakers a ganar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La estrella de Los Angeles Lakers, Russell Westbrook, ha compartido su disconformidad con la decisión del cuerpo técnico de dejarlo en el banquillo durante los minutos decisivos de la derrota de este miércoles ante Indiana.

«Estoy sorprendido, sí», admitió el guard para el medio ESPN. «Estaba decepcionando por no volver a entrar, pero estoy más decepcionado porque perdimos el maldito partido. Quiero estar en la cancha para ayudar a mis compañeros y a nuestro equipo a ganar partidos como ese. Pero esa fue la decisión que se tomó.»

Un escenario al que quizá Westbrook tendrá que acostumbrarse después de que Frank Vogel recibiera el respaldo de la gerencia para sentarlo en los instantes importantes de los encuentros. El propio técnico justificó su decisión contra los Pacers apelando a que optó por los jugadores que pensó que «iban a ganar el partido».

Aunque el All-Star no se ha mostrado entusiasmado con la resolución del staff de los Lakers, sugirió que está más preocupado por el récord del equipo y que hará todo lo necesario para ayudar a lograr el gran objetivo, que no es otro que el anillo.

«En última instancia, tienes que estar bien cuando las cosas no van bien y yo estoy bien», prosiguió Westbrook. «He hecho todo lo que me han pedido y continuaré haciéndolo tanto como nos sirva para alcanzar nuestro objetivo final, que es ganar el campeonato. No soy quien toma las decisiones finales sobre lo que funciona o no, así que estoy de acuerdo en sacrificar cosas para poder ganar.»

Los números de Westbrook han disminuido respecto a cursos previos en los 45 partidos que ha disputado hasta entonces, en los que promedia 18,5 puntos y 7,8 asistencias. Así, ha reconocido que trabajará para mejorar y aclaró que confía plenamente en las posibilidades de éxito de la franquicia.

«Quiero mejorar a medida que avanza la temporada. Tengo que asumir la responsabilidad de las cosas que estoy haciendo y cómo estoy mejorando a quienes me rodean. Tenemos una oportunidad legítima de poder ganarlo todo y, para eso, tendré que jugar mejor. Y sé que lo haré.»

Relacionado