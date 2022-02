Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta

oportunidad expondremos el tema: “Rusia Vs. Estados Unidos por Ucrania, posibles causas y consecuencias”, esperando les sea

de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que Rusia está interesada en impedir el ingreso de Ucrania como Estado independiente y

soberano ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dedicada a defender los países política y militarmente que

pertenezcan a dicha organización (OTAN), de la cual Ucrania desea ser Aliado e independizarse definitivamente de Rusia

antigua Unión de Repúblicas Soviética.

Hermanos y amigos, para quienes no lo saben Ucrania era parte de la antigua Unión Soviética, pero a raíz de la caída del

Socialismo-Comunismo se independizó de Rusia, pero un grupo pro-ruso le ha estado combatiendo en su propio territorio con

una especie de guerra civil, dos provincias llamadas Donetsk y Lugansk, se han declarado independiente de Ucrania y aliadas a

la nación de Rusia, lo que ha desatado el conflicto interno en la zona.

También queremos recordar que el accidente nuclear del 1986 conocido como Chernóbil ocurrió en Ucrania donde estaba ubicada esta planta nuclear, de la que todavía quedan secuelas… Ahora bien, Rusia en la persona de su Presidente Vladimir Vladimírovich Putin, está en contra de la liberación de Ucrania como Estado independiente y que a su vez forme parte de la OTAN, en virtud de que los países miembros de esta

organización internacional son aliados a Estados Unidos, lo que permitiría que pueda levantarse una base militar estadounidense

en Ucrania, lo que Putín considera un riesgo para la seguridad de Rusia.

En esta mismo sentido, el Presidente ruso Vladimir Putín ha externado en diferentes ocasiones que Estados Unidos ha estado

sin régimen de parte de la OTAN, atacando diferentes países y bombardeándolos desequilibrando la seguridad internacional en

su guerras personales, lo que Putín considera particulares y abusivas como el caso de Yugoslavia en 1999, la intervención a

Iraq, Afganistán, Kosovo y otras intervenciones en Siria, como también las medidas controladoras militar y económica contra

Irán y China, entre los cuales hay aliados de Rusia. Alábado si Puede…

Hermanos y amigos, militar y/o bélicamente hablando Rusia no es Iraq, Afganistán, Yugoslavia o cualquier otra víctima de los

Estados Unidos de Norteamérica por su preparación y capacidad de repuesta en caso de una guerra entre estas dos potencias

nucleares, por lo cual Estados Unidos tiene que pensarlo muy bien, antes de tomar una medida drásticamente de atacar a los

rusos, porque ellos están capacitados para responder al igual que ellos con sus armamentos avanzados, lo que repercutiría negativamente en ambos países y en todo el mundo, principalmente en Europa y América.

Por otro lado, Estados Unidos no ha de tener el respaldo de Divino del Dios de los Cielos de armarse la guerra, en virtud que la nación norteamericana se ha ido convertido en una Sodoma y Gomorra con la aprobación y promoción del matrimonio homosexual o lésbico en su nación y otras naciones a la que procura conquistar con esta ideología de género sexualmente tergiversada de la voluntad de Dios, no solo en teoría sino también en la práctica, contrario a Rusia cuyo presidente Vladimir Putín se opone mientras esté en el poder a la legalización de esta práctica antinatura y han creado leyes en contra de las promociones homosexuales en este país euroasiático prohibiendo también marchas de orgullo gays y clausurado toda especie de escenas en los medios de comunicación que promuevan esta práctica.

Alábado si puede…

Hermanos y amigos, también tenemos que para las profecías finales ni Estados Unidos ni el continente americano aparece

como potencia influenciadora para el gobierno global del Anticristo y/o la Bestia, por el contrario quienes aparecen son el

antiguo imperio romano lo que es hoy Europa y los reyes del Oriente, siendo Rusia parte de ambos continentes porque su

territorio se ubica en la zona conocida como Euroasia.

Apocalipsis cap. 17; Daniel cap. 7., Apocalipsis 16:12. Mis queridos hermanos y amigos, Dios es el Juez de toda la

tierra, y siempre da oportunidad de arrepentimiento a los pueblos antes de enviarles juicios como sucedió en Ninive,

enviando el mensaje por el profeta Jonás, igualmente antes del diluvio usó a Noe para comunicar lo que pasaría, también en su

propio pueblo Israel usó al profeta Jeremías antes de que Bibilonia y su rey Nabucodonosor los invadiera y los destruyera,

pero cuando no oímos el Evangelio, los mensaje bíblicos y muchos menos obedecemos, sino que promovemos y

legalizamos lo que Dios prohíbe, entonces viene el castigo divino o por medios de la naturaleza y sus fenómenos o puede

permitir una guerra y la pierdan. Adora…

Concluyendo, el desastre puede ocurrir si Estados Unidos se le van los humo a la cabeza, pero no todas las guerras se pelean y

más cuando el enemigo podría ser más fuerte, lo que convendría es buscar la paz y el entendimiento llegando a acuerdos

amigables, de lo contrario la debacle o la destrucción les puede llegar como ellos se la han llevado a otros países menores en

poderío militar y económico y toda siembra tiene cosecha, o toda acción tiene una reacción, quien siembra bombas y plomo

no ha de cosechar flores, abrazos y besos, algo le puede llegar acorde a su trabajo….

Así que, estas son y serán las causas y las consecuencias del conflicto entre Estados Unidos Vs. Rusia por Ucrania, y

recuerde que el cristianismo no es compatible con el homosexualismo, con el aborto, la drogadicción o cualquier otro

pecado que se legalice o se promueva, Dios nos ama, pero él es Santo y también es un Juez… Lo que puede provocar que Dios

los entrega a Rusia y los destruya y ponerlos de ejemplo y escarmiento para las otras naciones que también se están

sublevando contra Dios y sus normas… Juan 3:16; Génesis Cap.

19.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

