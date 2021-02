Rusia reporta los primeros casos del mundo de gripe aviar H5N8 en humanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, RUSIA.- Al menos siete empleados de una granja avícola en el sur de Rusia han sido diagnosticados con un nuevo tipo de gripe aviar, informan medios locales.

Se trata del primer caso confirmado en el mundo de infección humana por el virus de la influenza aviar A H5N8.

“Los científicos del Centro de Véktor han aislado material genético de este tipo de influenza aviar de siete empleados de una granja avícola en el sur de la Federación de Rusia, donde se registró un brote entre la población avícola en diciembre de 2020”, detallaron las autoridades rusas en una rueda de prensa este sábado.

Asimismo, indicaron que aún no se han registrado casos de transmisión de persona a persona. “Hasta ahora, vemos que el nuevo patógeno de la influenza aviar A (H5N8) es capaz de propagarse de las aves a los humanos. Ha superado la barrera entre especies. No obstante, esta variante no se transmite de persona a persona en la actualidad”, confirmó.

Sin embargo, la rapidez de las mutaciones le podrán “permitir superar esta barrera”, es decir, el virus puede ‘aprender’ a transmitirse entre los humanos, agregó la jefa de Rospotrebnadzor. En este sentido, Popova destacó la importancia del descubrimiento de los científicos rusos.