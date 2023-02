Rusia lamenta su exclusión de la Federación Internacional de Periodistas

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- Rusia lamentó este miércoles su exclusión de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la tachó de una «decisión política».

«Acabo de recibir una carta del secretario general de la Federación Internacional, Anthony Bellanger, sobre la decisión del comité ejecutivo de suspender la membresía de la Unión de Periodistas de Rusia (UPR)», dijo el jefe de la UPR, Vladímir Soloviov, a la agencia Interfax.

Agregó que, en opinión de la UPR, se trata de una decisión «política» e «injustificable».

Según Soloviov, la FIP satisface de esa manera la demanda de países como Dinamarca, Suecia y Finlandia, que exigieron la suspensión de Rusia debido a la apertura de oficinas de su unión de periodistas en territorios ucranianos anexionados por Moscú en septiembre pasado.

En 2014, cuando Crimea se incorporó a Rusia, la FIP no tenía quejas y seguía cooperando, dijo.

Soloviev dijo que la UPR no planea tomar medidas a raíz de su exclusión.

«Simplemente no pagaremos grandes cotizaciones y no tendremos eventos conjuntos, pero ya no los tenemos desde hace mucho tiempo», concluyó.

