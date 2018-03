Rusia dice a embajadores extranjeros que no tiene relación con caso Skripal

“Ninguna de las teorías que hemos escuchado (sobre el envenenamiento) aguanta una investigación”, dijo el director del Departamento de no proliferación y control de armas del Ministerio, Vladímir Yermakov, en la reunión, según informan las agencias rusas.

Agregó que “se hace énfasis en el empleo de alguna sustancia química que los británicos, por alguna razón, llaman Novichok”, pero subrayó que en caso de haberse usado un arma química habría muchos muertos.

“Rusia no está involucrada de ninguna de las maneras, por la sencilla razón de que para Rusia este tipo de aventura es simplemente inaceptable, de ninguna manera nos conviene”, dijo el diplomático a los embajadores.

Y dejó abierta la posibilidad de que lo sucedido en la ciudad inglesa de Salisbury sea “un atentado terrorista”.

“La lógica sugiere dos posibles variantes: o las autoridades británicas no son capaces de defender al país de un ataque terrorista de este tipo, o ellas mismas directa o indirectamente -no acuso a nadie- han organizado el ataque contra una ciudadana rusa (la hija del exespía). No hay una tercera opción”.

Y tampoco descartó que a estas alturas hayan podido desaparecer pruebas sobre el caso, después de que las autoridades británicas se hayan negado a proporcionar alguna a Moscú a pesar de las numerosas peticiones.

“Las autoridades británicas están cada vez más nerviosas. Es comprensible. El tiempo corre. Ellos mismos se metieron en un atolladero”, aseguró.

Yermakov dijo que Moscú espera de “Londres y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas un informe detallado de todo lo relacionado con el caso Skripal”.

La Cancillería rusa convocó esta reunión con todos los embajadores extranjeros para informarles sobre la postura oficial rusa en el caso del envenenamiento de Skripal y su hija en el Reino Unido, aunque que algunos embajadores han delegado en diplomáticos de menor rango.

Una de las cuestiones que plantea Rusia es que “hasta ahora, pese a las numerosas solicitudes a Londres, nadie sabe qué sustancia fue utilizada en Salisbury”, la localidad británica donde el pasado 4 de marzo fueron hallados inconscientes Skripal y su hija, Yulia, según dijo ayer la portavoz de Exteriores, María Zajárova.

La primer ministra británica, Theresa May, denunció que Skripal y su hija fueron envenenados con el agente tóxico de fabricación rusa “Novichok” y responsabilizó a Moscú de lo ocurrido en suelo del Reino Unido.

En respuesta, nada más ganar las elecciones presidenciales del domingo el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, aseguró que Rusia no dispone de ese agente químico.

La postura oficial de Moscú es que ni Rusia ni la URSS desarrollaron el agente Novichok.

Sin embargo, científicos rusos que participaron en el desarrollo del arsenal químico soviético reconocieron que Moscú creó ese agente al final de la Guerra Fría, aunque no descartaron que “Novichok” pudiera ser sintetizado en otros países.