Rune tumba a Tsitsipas y conquista Estocolmo

EL NUEVO DIARIOI, REDACCIÓN DEPORTES.- El joven danés Holger Rune agrandó su historial con el triunfo en el torneo de Estocolmo que amplió la racha de derrotas en finales del griego Stefanos Tsitsipas, primer favorito, batido por un doble 6-4 en el encuentro definitivo.

Holger, de 19 años y una de las buenas noticias del circuito en el presente curso, tiene tomada la medida al quinto jugador del mundo al que ya había batido en Roland Garros meses atrás.

Noventa y cinco minutos tardó el tenista de Gentofte de 19 años en amarrar el segundo trofeo de su carrera tras el conseguido este 2022 en Múnich. Era la tercera final del danés, perdió la de Sofía, que este lunes aparecerá en el puesto 25 del ránking ATP.

The moment Holger Rune became only the second teenager (after Alcaraz) to win multiple ATP Tour titles in 2022! 👏@sthlm_open #StockholmOpen pic.twitter.com/Yttfi6gVzo

