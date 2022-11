(VIDEO) Rune remonta a Djokovic y se adjudica su primer Masters 1.000 con 19 años

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El danés Holger Rune, de 19 años, remontó en la final del torneo de París-Bercy al serbio Novak Djokovic, de 35, y se adjudicó el primer Masters 1.000 de su carrera.

Con esta victoria ante el serbio (3-6, 6-3 y 7-5 en dos horas y 33 minutos), Rune se convierte en el primero en vencer a cinco ‘top ten’ en una misma competición -aparte de finales ATP- y escalará del decimoctavo puesto hasta el décimo.

A inicios de año, Rune, de la misma generación que el número uno Carlos Alcaraz, estaba en el 103.

