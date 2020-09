Rumores sobre la publicidad gubernamental quedarían esclarecidos al conocerse el plan anunciado por Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Los rumores sobre la presunta intención del Gobierno de concentrar desde el Palacio Nacional toda la publicidad oficial pudieran quedar debidamente aclarados una vez se conozcan públicamente los detalles del plan que sobre el particular el presidente Luis Abinader anunciara este fin de semana desde Santiago.

El plan al que hizo referencia el jefe de Estado sería socializado en su momento con los medios de comunicación. Aunque el mandatario no dio mayores detalles, sí ofreció plenas garantías de que la colocación de la publicidad gubernamental se hará de una manera justa, equitativa y democrática.

Algunos sectores han cuestionado una eventual concentración de la publicidad oficial, por entender que una decisión de esa naturaleza tendría implicaciones que comprometerían la libertad de prensa y le estaría otorgando al Gobierno cierta capacidad de influir en los medios de comunicación, lo cual fue descartado este fin de semana por el presidente de la República.

Se estima que durante la socialización del tema entre el Gobierno y medios de comunicación se pondrían sobre la mesa la metodología a ser aplicada, la ejecución del plan, así como los aspectos que serían tomados en cuenta para el contenido de la publicidad.

En ese sentido, ya el propio presidente Abinader adelantó que no se hará una publicidad para resaltar al Gobierno ni a funcionarios, sino que se resaltarían aquellos temas que sean de interés de la sociedad.

SDD Y EL CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD

Consultado sobre el particular, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD), Persio Maldonado Sánchez, planteó la necesidad de que dentro de esa publicidad se incluyan aspectos como resaltar valores, promover la buena conducta ciudadana de manera colectiva y promocionar la higiene de las ciudades y del país en sentido general.

Asimismo, propuso resaltar las cosas buenas que hay en República Dominicana para que los dominicanos sientan orgullo de lo que tienen, como la música en sus diferentes ritmos, la cultura, promover lugares históricos, monumentos o reservas naturales, como parques, ríos y otros recursos y riquezas de la naturaleza.

“Esas informaciones, que es lo que le dice al ciudadano: estos árboles no solo son matas sembradas, sino que tienen una implicación en el medio ambiente, en el equilibrio del ecosistema, y todo eso, que es importante, debe de ser tema de la publicidad gubernamental”, manifestó Maldonado.

Agregó que dicha publicidad, la que considera debe canalizarse a través de los periódicos, la televisión, la radio y las redes sociales, debe llevarse a cabo como una manera de resaltar el espíritu y promover la responsabilidad ciudadana.

“El ciudadano responsable, a partir de que conoce esos datos, cuando va al parque, no lanza el vaso plástico en cualquier lugar que no sea un zafacón, no quema el bosque y no tumba ni maltrata un árbol que no debe dañar”, precisó.

Persio Maldonado Sánchez, presidente de la SDD y director general de El Nuevo Diario.

¿QUÉ DIJO EL PRESIDENTE?

Este sábado, Abinader reveló que su gobierno diseña una política de publicidad que no esté sustentada en el apoyo que los medios de comunicación le puedan dar las actuales autoridades y que no comprometa su criterio al momento de informar.

Aseguró que la colocación de la publicidad oficial estará enfocada con base en todas las posibilidades de justicia.

En respuesta a la pregunta de un periodista, el gobernante precisó: “Lo que yo les aseguro a ustedes es que este gobierno no va a cometer la indignidad de hacer que ustedes pierdan su dignidad, que pierdan su criterio para darles publicidad”.

Adelantó que un equipo del Gobierno está trabajando en el diseño de lo que será el plan de la publicidad gubernamental, el cual luego sería socializado con los medios de comunicación.

“Nosotros hemos diseñado tener una publicidad que no esté basada en las condiciones políticas y el apoyo al Gobierno”, enfatizó el presidente de la República.

Explicó que se trabaja en el diseño de todo un protocolo para que la colocación de la publicidad sea de manera democrática.

Informó que el contenido de la publicidad oficial será con base en la promoción de valores e ideas que requiera la sociedad dominicana, y no para promocionar propiamente al Gobierno.

“Eso nosotros lo estamos diseñando; es una tarea que no es fácil, porque la queremos armar de todas las posibilidades de justicia en ese sentido, y en las próximas semanas pudiéramos estar discutiendo y socializando con ustedes (los medios)”, sostuvo.

La pregunta sobre el particular al mandatario surgió a raíz de que recientemente circulara la versión no confirmada, de que en esta administración la colocación de la publicidad oficial sería concentrada desde el Palacio Nacional.