Rudy Gobert, primer NBA con coronavirus, se disculpa por mal comportamiento

Comparte esta noticia

El francés, en tono de broma, tocó unos micrófonos estando ya infectado por el coronavirus, aunque todavía no lo sabía

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Rudy Gobert se disculpó públicamente este jueves, en su comunicación pública inaugural después de ser anunciado como el primer jugador NBA que dio positivo por posesión del coronavirus.

Su reputación no había quedado muy bien parada después de que salieres a la luz un vídeo con el pívot bromeando y tomándose a la ligera las precauciones impuestas por la NBA. En el documento, Gobert aparecía tocando unos micrófonos propiedad de los medios de comunicación. Él no sabía que estaba infectado, pero ya la infección ya se encontraba en su interior.

Por ello, el jugador de los Utah Jazz quiso disculparse de manera pública y global e instó a la ciudadanía a tomarse en serio las precauciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Esto escribió Gobert en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer a todo el mundo la intensidad de preocupación y apoyo que he recibido en las últimas 24 horas. He pasado por muchas emociones desde mi diagnóstico. La mayor parte ha sido miedo, ansiedad y vergüenza. Lo primero y más importante es que quisiera disculparme con la gente a la que he podido poner en peligro. En ese momento (el de su broma con los micrófonos), no tenía ni idea de que estaba infectado. No tuve precaución y no tengo excusa. Espero que mi historia sirva como advertencia y haga que todo el mundo se lo tome en serio. Haré lo posible para ayudar usando mi propia experiencia como manera de educar a otros y de prevenir que el virus se expanda. Estoy recibiendo muy buenos cuidados y me recuperaré del todo. Gracias otra vez por todo el apoyo. Animo a todo el mundo a tomar todos los pasos necesarios para estar sanos y salvos”.

Anuncios

Relacionado