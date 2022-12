Rudy Gobert: «El aficionado medio no entiende lo que aporto»

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- El matrimonio entre Rudy Gobert y los Minnesota no se ha permitido ni una luna de miel. Su encaje con Karl-Anthony Towns y el resto de compañeros ha dejado dudas desde el primer día. Ahora mismo el equipo suma siete derrotas seguidas cuando el pívot francés ha estado disponible y tres victorias durante sus recientes ausencias ya sin Towns, apartado por lesión.. En esta tesitura, Gobert ha concedido una entrevista en The New York Times en la cual vuelve a poner de relieve su valor. «El aficionado medio no entiende lo que aporto. Por suerte los general managers si lo hacen», asegura el galo.

Lo cierto es que no muchos equipos estaban dispuestos a pagar el precio que los Jazz pedían por el pívot el pasado verano hasta que los Timberwolves lanzaron la casa por la ventana. Pagando un precio que le sitúa como lo que también indica su contrato y que ciertos círculos mediáticos ponen en duda. Su estatus como superestrella NBA. Casualidad o no, Gobert concede esta entrevista en uno de los momentos más infames desde que se asentó en la élite de la liga como uno de los mejores defensores y reboteadores del planeta. Punto en el cual él mismo dice haber empezado a sentir cierto runrún. «Mucha gente celebra mis fracasos. Me lo tomo como un signo de respeto», recalca.

Las malas sensaciones acompañan a un curso en el que Gobert ha reducido sus prestaciones estadísticas. En parte por estar en un equipo en el que debe compartir presencia interior y en parte por los problemas ya mencionados. Ahora mismo sus cifras son de 13,8 puntos, 12 rebotes y 1,3 tapones por encuentro. Además, su -2,8 en net rating —diferencial de puntos por cada cien posesiones— es el peor entre los teóricos titulares de los Wolves.

