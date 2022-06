Rüdiger: “Hubo interés del Barcelona, pero yo solo quería jugar en el Madrid”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El defensa alemán Antonio Rüdiger fue presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid y desveló que, aunque recibió “interés” del Barcelona en hacerse con sus servicios, tras acabar su contrato con el Chelsea, le dijo a su hermano, y agente, que “solo quería jugar” en el conjunto blanco.

“Hubo interés del Barcelona, pero le dije a mi hermano que yo solo quería jugar en el Real Madrid”, desveló en rueda de prensa.

Un Rüdiger que no quiso entrar a comparar su decisión a la de Mbappé, quien decidió quedarse en el PSG: “No lo conozco personalmente y no sé mucho de por qué tomó esta decisión. Yo estoy contento de estar aquí”, declaró.

“Mi familia estaba encantada con esta oportunidad y saben lo grande que es este club. Fue una decisión muy sencilla”, declaró.

El alemán llega al Real Madrid con una férrea competencia en la posición de central y se refirió a la presión diaria como la gran diferencia respecto a otros clubes en su carrera.

“No me gusta comparar. Cada club es muy importante para mi carrera. En el caso del Real Madrid hay mucha presión y hay que tratar de disfrutar de estos momentos, nada más”, comentó.

Un Rüdiger que sí analizó la diferencia entre las ligas en las que ha jugado: “Tener la oportunidad de jugar en varias ligas es algo maravilloso, la verdad. Alemania es una liga muy física, hace falta correr mucho. En Italia es muy táctico, es importante aprender a controlar cada partido. En la Premier League es ‘guau’, hay que jugar muchos partidos y todos tienen una gran intensidad; en la liga hay un fútbol muy bueno con mucha presión. Es un reto nuevo y estoy emocionado por ello”, valoró.

“Claro que me ha impresionado ver tantas ‘Champions’ juntas. Porque ver esas copas te enseña cuál es el único objetivo de este club, la victoria. Quiero formar parte de este club y de esta historia”, aseguró.

Para su llegada al Real Madrid eligió el dorsal 22 que deja libre Isco Alarcón: “Me gusta el número 2, que lo tiene Carvajal. Tenía que elegir entre el 12 y el 22 y elegí el 22. No me fijé mucho en eso -sobre si el 12 le suponía una presión añadida al haber sido el de Marcelo-, me gusta el 22”, desveló.

Una de las características de Rüdiger es su rapidez, ya que fue con 36.7 kilómetros por hora de velocidad punta, el futbolista más veloz de la Premier League. Al ser preguntado por EFE, la consideró una de sus grandes virtudes.

“En estos tiempos, como defensa, tienes que jugar alto en el campo y tienes que ser capaz de atacar a los delanteros, por eso considero un plus ser rápido”, comentó.

Además, Rüdiger se definió como persona: “Fuera de la cancha me gusta mucho bailar, reírme… pero en el campo soy muy serio, no me gusta bromear. Mi contribución al vestuario es mi espíritu de luchador, de liderazgo. Pero Roma no se construyó en dos días, lo primero es aprender el idioma y luego ya veremos, haré todo lo que pueda para aprender español lo más rápido posible”, dijo.

