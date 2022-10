Rublev sobre la invasión rusa: “Es horrible enterarse de lo que está pasando”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GIJÓN.- El ruso Andrey Rublev, primer cabeza de serie en el Torneo de Gijón y noveno en la clasificación mundial, ha dicho este miércoles en la ciudad asturiana en la que competirá el jueves, que es “difícil y horrible enterarse de lo que está sucediendo”, con motivo de la invasión perpetrada por Rusia en Ucrania.

A preguntas de los periodistas sobre cómo las noticias que se producen por la guerra influyen en su tenis, el jugador ha respondido que, como siempre ha dicho, “la cosa más importante es tener paz en todo el mundo”, y que desde su posición lo único que puede hacer es mostrar esto a través de su tenis en la pista y en las entrevistas.

Sobre sus expectativas en el torneo de Gijón ha afirmado: “Me siento un poco cansado después de Astaná y el viaje hacia aquí ha sido muy largo, pero me gustaría mostrar un buen tenis y hacer lo mejor que pueda aquí porque ahora todos los torneos son importantes para mí. Hay muchos jugadores que están luchando para tener un lugar en el torneo de Turín, y cada partido y cada torneo es muy importante”.

Rublev ha explicado que, después de optar por no jugar en las semanas posteriores al Abierto de Estados Unidos para descansar y preparar la última parte de la temporada, decidió jugar en Astaná y después tuvo que decidir entre Florencia y Gijón. “Decidimos elegir a Gijón porque está en España, no está lejos. Fue muy simple”, ha indicado.

Del que será su primer contrincante, el bielorruso Ilya Ivashka, ha dicho: “Nos conocemos muy bien porque somos buenos amigos”.

“Va a ser un partido difícil e interesante porque él puede jugar muy bien, no importa que este año él no haya jugado mucho porque estaba lesionado, pero ahora está jugando bien otra vez, jugó súper bien en el US Open ganando a muchos jugadores buenos, incluso a algunos del top 10”, ha pronosticado Rublev, que siente que será “especialmente difícil” para él al tratarse de su primer partido en Gijón.

