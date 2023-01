(VIDEO) Rubio regresa con minutos de calidad en el vibrante triunfo de Cavs

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- El español Ricky Rubio regresó el jueves a competir más de un año después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y lo hizo con nueve puntos en diez minutos en el vibrante triunfo de los Cleveland Cavaliers en el campo de los Portland Trail Blazers (119-113).

Rubio aportó nueve puntos, con dos de cuatro en triples, tres rebotes y una asistencia en 10.27 minutos en la pista del Moda Center de Portland, al dejar detalles de clase y confianza en su primer partido desde la grave lesión sufrida el 28 de diciembre de 2021 contra los New Orleans Pelicans.

El técnico JB Bickerstaff, que había informado de que el regreso del base de El Masnou sería gradual, le dio paso en tramos del primer, segundo y tercer período, mientras que le dejó en el banquillo en el cuarto segmento, para evitar forzar.

Ricky Rubio with his first bucket of the season!

Welcome back, @rickyrubio9 🙌 pic.twitter.com/95Zx4AIGWO

— NBA (@NBA) January 13, 2023