Rubio dice Correa nunca ha querido saber de Cofil; lo sacan de la selección que va a JCC

Revela niveles altos de testosterona no impide Cofil participe en eventos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Rubio, entrenador de la velocista Fiordaliza Cofil, reveló este miércoles en el programa Diamante Deportivo que el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero Correa, nunca ha querido saber de la atleta olímpica, tanto así que la ha maltratado en lo personal.

Dijo que no solo tiene un problema personal con la atleta nativa de La Romana, también en lo personal con el entrenador, por lo que lo sacó del viaje para los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador, que tienen previsto iniciar en junior.

Las declaraciones de Rubio salen a la luz pública luego de que los atletas Cofil y Juander Santos (vallista) han dicho al periódico Diario Libre que no participarán en los Juegos Centroamericanos si el entrenador Rubio no viaja con ellos.

No obstante, en el referido programa Rubio expresó que él mismo les dijo a Cofil y Santos que vayan al evento.

“Como es lógico en el deporte, (en los juegos) quieren estar con su entrenador en esa parte final, que es la más importante porque es donde se va a ver el fruto del trabajo realizado durante toda una temporada de 10 meses”, dijo Rubio, quien trabaja con varios atletas de alto rendimiento. Anteriormente fue el entrenador de Luguelín Santos.

Según Rubio, esa decisión (sacarlo como entrenador de la selección) sería un “atentado” contra la integridad del equipo en los Centroamericanos, ya que sin su presencia, estarían desenfocados y desesperados, sin tener una persona que los motive, supervise, aconseje y apoye.



“Yo fui a Guadalajara 2011 pagando todos mis gastos. De allá, Luguelín Santos vino con medalla, vino con medalla Marielis Sánchez, vino con medalla Gustavo Cuesta. He pasado un sin número de eventos, como el año pasado en el Mundial Juvenil, donde fui también pagándome mis propios gastos”, proclamó.



“El único responsable de esto es el presidente de la federación (Gerardo Suero Correa”, sostuvo Rubio.



El presidente deberá, según Rubio, hacer los ajustes necesarios y firmar la paz, ya que esta “será la última y la definitiva”, quejándose de su situación, asegurando que mientras más resultados y éxitos consiguieron, más maltrato recibe, escenario que decidió callar por al menos 12 años.



Sin embargo, nunca va a dejar de lado su amor al deporte, tampoco a los atletas dominicanos, en honor a la tierra donde nació y estará apoyando hasta “su muerte”.



Tema de testosterona es “muy confidencial” para Cofil; tomará medidas por hacerlo público



Al ser cuestionado sobre si hay algo personal con el tema de la testosterona en la atleta Cofil, Rubio comentó que es un tema “muy confidencial” para ella, pero que no tiene que ver con ninguna situación de la que se especula y que además, es algo con lo que Cofil nació.



Por eso, Rubio dijo que están moviendo los “abogados necesarios para trabajar con esto, ya que el mismo presidente se encargó de hacerlo público. Y esto es algo confidencial de Fiordaliza Cofil”. Además, añadió con firmeza que Correa tiene una “una cacería de brujas” contra la atleta, al supuestamente hacer público este tema y que por eso, responderá “ante los tribunales”



En ese sentido, Cofil habría estado siendo sospechosa de poder entrar dentro del renglón de un Diferente Desarrollo Sexual (DSD), pero no ha sido frenada de competir ni cuenta con ninguna prohibición.



Cabe destacar, que en el tema de la DSD se están tomando medidas endurecidas por parte del World Athletics, ya que las atletas no podrán competir en categoría femenina si no reducen sus niveles de testosterona endógena a 2,5 milimoles al menos dos años antes de la competición (puede variar según la justa), medida tomada a partir del 31 de marzo.



