Rubén Polanco reta nuevamente a Ulises Rodríguez a debate por alcaldía de Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– Rubén Polanco, precandidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a la alcaldía de Santiago, dijo que ha retado a un debate político en dos ocasiones, a su oponente Ulises Rodríguez, pero su contrincante ha mantenido silencio.

Ante la falta de respuesta, por parte de Rodríguez, también precandidato a alcalde por el PRM, Polanco comentó que cuando se reta a alguien a un debate político y este no responde, el munícipe piensa dos cosas que son lesivas para ese aspirante, primero que no está capacitado y segundo que podría catalogarse de cobarde por no aceptar.

Señaló que siendo el candidato del PRM, retará a los demás aspirantes a la misma posición por otras organizaciones política, porque no tiene problemas en debatir asuntos municipales y las problemáticas de Santiago, porque entiende que tiene la preparación para hacerlo.

El también dirigente del PRM, dijo que seguirá incentivando la cultura de debate político porque es provechoso.

reveló que cuenta con el apoyo de gran cantidad de dirigentes medios y altos dentro del PRM, y con las bases.

Indicó que tiene en carpeta una gran cantidad de propuestas, entre ellas: aplicar políticas municipales que protejan a la mujer y gestionar el segundo edificio/oficina de gestión para resolver problemas, conflictos y violencia intrafamiliar.

Polanco informó que está haciendo visitas en los barrios compartiendo con la gente, escuchando sus necesidades y se ha reunido con líderes de la sociedad civil, pastores, sacerdotes, empresarios, industriales, comerciantes y artistas.

Rubén Polanco, también empresario, expresó que entre las inquietudes que el pueblo le ha expresado están los bacheos de las calles y que no hay calzadas ni aceras, a pesar de que La Liga Municipal Dominicana (LMD), entregó unos fondos especiales a la alcaldía para eso.

Denunció que la salud no se está protegiendo por parte de la alcaldía, a pesar del 4% que va destinado a dicho sector.