Rubén Maldonado: “Lo más alentador que dijo Danilo en su alocución, es que se va el 16 de agosto”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado y candidato a la misma posición por el partido Fuerza del Pueblo en el municipio de Santo Domingo Norte, Rubén Maldonado, manifestó este lunes, que lo más alentador de todo lo que dijo el presidente, Danilo Medina, durante su alocución este domingo es que se va el 16 de agosto.

“Danilo Medina habló de muchas cosas, pero no habló de las cosas más importantes, no habló de lo que quiere escuchar el pueblo, no habló de lo que va a hacer él, con el dinero de los trabajadores dominicanos, que va a hacer él con los fondos de la AFP, no explicó por qué el gobierno quiere coger 40 mil millones de pesos para gastarlo en campaña electoral durante este periodo y no se lo entrega a sus dueños legítimos, pero por lo menos fue un poquito alentador, que él se va el 16 de agosto”, dijo Maldonado al ser entrevistado en el programa de televisión “Hablemos de Política con Kelvin Faña”, que se transmite por El Nuevo Diario TV.

El expresidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que el discurso del Jefe de Estado no tuvo ningún impacto, ya que los comerciantes habían dicho, que el martes iban a salir a las calles a trabajar.

“Fue un discurso fuera de contexto, no tuvo el impacto, los comerciantes ya había hablado que iban a salir a las calles a trabajar. Ya van dos meses y pico que estamos en esta situación y el gobierno no pudo con su aplicación de su política sanitaria resolver el tema de la contención del virus, entonces, para preparar el discurso y preparar todo, anunciaron ayer que no hubo fallecidos y anteayer, en los sectores de Sabana Perdida y Villa Mella, tres personas se murieron del virus”, dijo.

El exmiembro del Comité Central del PLD, acusó al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, de utilizar la crisis del COVID-19 para hacer campaña política y promover al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo.

