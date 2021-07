Rubén Maldonado llama “basura de la sociedad” a Ala Jazá por expresiones sobre Johnny Ventura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al ser cuestionado sobre las expresiones del exponente Ala Jazá en torno a la muerte del merenguero Johnny Ventura, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, consideró este jueves que el intérprete “es una basura de la sociedad”.

“Yo hablo de personas con criterios. No habló de personas que dentro de mi categoría personal son basuras de la sociedad”, dijo Maldonado al explicar que no se referirá a las expresiones de Ala Jazá, quien fue tendencia este miércoles al decir que “lo suelten en banda” con el tema de Johnny y agregar que no puede hacer más nada que dar el pésame.

Al respecto, el diputado dijo que la sociedad dominicana “no sólo perdió a un exitoso músico”, sino también a “un gran amigo” y compañero de partido de la Fuerza del Pueblo.

“Juntos hemos librado muchas batallas a lo interno del Partido”, resaltó Maldonado y dijo que dos días antes de la muerte de Ventura, ambos sostuvieron una conversación para hablar de varios proyectos políticos.

El congresista expresó que la Fuerza del Pueblo se encuentra en un momento de dolor y pesar ya que hace poco también sufrieron la pérdida física de la madre del expresidente Leonel Fernández.

La diputada Ycelmari Brito, conocida popularmente como Juliana, manifestó que será difícil que el país se reponga de una pérdida de la dimensión de Johnny Ventura y resaltó todas sus virtudes.

La congresista de la Fuerza del Pueblo dijo que aún se encuentra en estado sorpresivo por el deceso de Ventura y reveló que el exitoso merenguero la ayudó en varios momentos difíciles de su vida.

