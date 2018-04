(VIDEO) Rubén Maldonado llama al PLD ponerse de acuerdo Ley Partidos y anuncia mesa de diálogo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, hizo un llamado de reflexión a su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para que no se divida, al tiempo del informar que acoge el llamado de sectores de la sociedad de crear una Mesa de Diálogo para consensuar la Ley de Partidos Políticos.

“Necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo a lo interno del PLD”, no podemos permitir que la sociedad dominicana también deje de contar con el instrumento político más importante como lo es el PLD, este proyecto de Ley de Partidos Políticos no puede dividirnos de forma tan radical”, reiteró este jueves Maldonado al referirse a las contradicciones existente a lo interno del PLD, por esa ley.

Y es que, de acuerdo a Maldonado, las primarias abiertas o cerradas no pueden dividir al Partido de la Liberación Dominicana, tampoco a la sociedad, razón por la cual hizo un llamado a sectores políticos y de la sociedad civil analizar el tema “con la cabeza fría”, para que el mismo, no continúe dividiendo a la sociedad dominicana y clase política.

“Hago un llamado a la reflexión a los partidos políticos, y a mi propio partido de Liberación Dominicana, este es un proyecto que mas de lo tanto llegados, y que nos divide en un punto, pero eso no debe crear enfrentamientos. Podremos buscar la formula necesaria para que todos se sientan representados y garantizados”.

Maldonado anuncia que desde la Cámara de Diputados se propiciara un dialogo abierto transparente y participativo, crearemos las condiciones para que este proyecto sea ampliamente discutido, analizado y al final el hemiciclo tome la decisión que corresponde”.

En rueda de prensa en su despacho, el presidente del Bufete Directivo, dijo que se acoge al llamado hecho por diversos sectores que han planteado la necesidad de que el espectro político realice una cumbre en el marco del Congreso Nacional, específicamente, la Cámara de Diputados, y nos “pongamos de acuerdo en el único punto de controversia: primarias abiertas o cerradas”, sino también en otros temas como el financiamiento, tiempo de campana, entre otros”.

De acuerdo a Maldonado ya el presidente del partido, Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina, se pronunciaron a través de su comité político, dejando en libertad a que en el congreso, senadores y diputados actúen acorde a su decisión, pero lo que no se puede es, convertir este tema en una división mas allá de lo necesario. Asegura que desde esta presidencia haremos lo necesarios para cumplir con la Constitución y que no propiciaremos bajo ninguna circunstancia un ejercicio que cree condiciones que el Congreso no se unifique, por eso el gran Dialogo Nacional, para poder evacuar una decisión en torno al proyecto de ley de Partidos Políticos”.

En ese sentido, sugirió a la Comisión Especial que preside Henry Merán que invite a la misma a los miembros de la Sociedad Civil, yo planteo que podamos un marco de discusión, porque este proyecto no puede dividir ni al Partido de la Liberación Dominicana, ni a la sociedad”.

Destaco que ha recibido a los empresarios, Conep, Anje, Finjus, y comunicaciones de partidos políticos a todos los hemos escuchado y los queremos invitar a una Gran Mesa de Dialogo, ya que este proyecto amerita que las fuerzas vivas de la nación, los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil “nos sentemos para tratar de buscarle una salida al proyecto de tanta importancia para la República Dominicana”.

En la misma comisión especial que estudia el proyecto de Ley de Partidos deben darse las condiciones para escuchar a los partidos que tienen vigencia y juntos buscar el proyecto que más convenga y si hay “que escucharlo durante un mes vamos hacerlo, enfatizo el presidente del Bufete Directivo.

“Estamos propiciando es que aquí es un tema del Congreso Nacional, no del Comité Político del PLD, le puedo asegurar a ustedes que lo vamos a resolver , si el consenso no se produce y los actores políticos y sociales no nos pondremos de acuerdo tendremos que ir a elecciones con la ley vieja”, advirtió.

Dio garantías de que cuando la institución legislativa conozca el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, actuará como árbitro imparcial, apegado a la Constitución de la República y a los reglamentos de la instancia que preside.

“Estoy en el ineludible deber de cumplir con todos los mandatos de la Constitución de la República y los reglamentos de la Cámara de Diputados”, apuntó Maldonado, al ofrecerles declaraciones a los reporteros que cubren la fuente congresual.

“Como presidente de la Cámara de Diputados, independientemente de los criterios personales que tengamos sobre la ley en discusión, agotaremos los procedimientos correspondientes, dejando que sea analizada y estudiada por la comisión correspondiente, y en ese sentido, con el informe que rinda esa comisión, el pleno de la cámara se pronunciará de una manera libre y democrática”, puntualizó Maldonado.

Indicó, sin embargo, que si bien es cierto que asumirá con total entereza las prerrogativas que la Constitución y los reglamentos , no puede dejar de aclarar que la solución de la controversia que se ha suscitado en el seno del partido mayoritario, y que a su vez ha generado el descontento de la Iglesia Católica, el sector empresarial y la sociedad civil, es llevarla a una gran mesa de discusión con todas las fuerzas vivas de la nación.

Maldonado afirmó que “crear una mesa de diálogo para la ley sería responder al reclamo que han hecho las Iglesias y los principales actores de la sociedad, así como lograr la unificación de criterios de los principales líderes políticos del país”.

