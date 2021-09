Rubén Maldonado dice Fuerza del Pueblo pide declaración jurada a sus candidatos para evitar narcotraficantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, aseguró este lunes que el partido que lidera el expresidente Leonel Fernández exige una declaración de patrimonio a todos los que deseen ser candidatos a puestos electivos para impedir que el narcotráfico entre en la militancia.

Esta exigencia, según Maldonado, está contemplada en los estatutos de la Fuerza del Pueblo y busca que cualquier candidato con recursos de procedencia dudosa no pueda participar en ningún comicio electoral para de esta manera evitar que los actos irregulares lleguen hasta el Congreso o el Gobierno.

“Como partido nos estamos previniendo de los casos y experiencias que está viviendo la República Dominicana”, destacó el diputado vocero mientras se refería a la Operación Falcón que envuelve, según el Ministerio Público, a varios legisladores actuales.

Maldonado dijo que la Fuerza del Pueblo tomó esta decisión ya que “los partidos no escapan a esta desgracia” del narcotráfico ya que muchos militantes y candidatos logran ganar en elecciones gracias a sus riquezas.

En ese sentido, el congresista explicó que los partidos se deben preparar “para que las ratas” no logren incursionar en la política y empañarla con actos de corrupción o narcotráfico.

Aunque mostró su voz a favor para que no todos entren a los partidos, también consideró que las militancias no pueden ser entes punibles ya que, según dijo, todo el que quiera puede aportar para candidaturas o ayudas al partido sin que esta acción no es penalizada por la justicia.

“Los partidos pueden recibir fondos de cualquier persona o entidad y no hay institución o reglamento que lo impida. El problema está en los candidatos”, concluyó el vocero de la Fuerza del Pueblo.

