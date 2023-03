Rubén Maldonado: 60 % de ciudadanos está a favor de que el PRM se vaya ya; Gobierno solo favorece a los poderosos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por Santo Domingo Norte y miembro del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Rubén Maldonado, sostuvo este jueves que el 60 % de los ciudadanos del país están hoy a favor de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se vaya ya del poder, y retó a los funcionarios del presente Gobierno a realizar esa encuesta en cualquier sector de la capital u otra ciudad.

“Que cojan ellos mismos un teléfono y que hagan una pequeña encuesta, el 60 % de los ciudadanos está a favor de que el PRM se vaya ya y que vuelva un gobierno, y que vuelva un presidente como Leonel Fernández”, aseguró.

Dijo que aspira a que la República Dominicana pueda vivir en paz y en desarrollo con gobiernos como los que ejecutó el expresidente Fernández, quien ya habría superado al presidente Luis Abinader en las encuestas, según expresó el diputado.

Al ser entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el legislador dijo que hoy todo lo que significa la canasta alimentaria en República Dominicana se encuentra a niveles inalcanzables y esto sería un sentimiento generalizado en la sociedad.

Consideró que el Gobierno se ha acostumbrado a buscar una justificación externa a todos los problemas que tiene la República Dominicana y aseguró que, por lo menos en lo que tiene que ver con los precios de los alimentos, es que en el país no se han aplicado las políticas agropecuarias correctas para que la población tenga satisfecha la demanda.

“Cuando tú incentivas la importación por encima de la producción eso es un desestimulo para que no haya productores, la gente no estaba sembrando y al no estar sembrando no hay producción y al no haber producción hay un alto precio de los productos que se siembran, esa es la realidad”, expuso.

“Nada que exhibir”

Al hablar de la última alocución del presidente de la República, en la que rindió cuentas al país por casi tres horas, Maldonado reparó en que el mandatario dominicano pudo realizar perfectamente un discurso de media hora, porque “este Gobierno no tiene nada que exhibir”.

“Si es por realizaciones, pues aquí no hay nada exhibir, este Gobierno no tiene absolutamente nada que exhibir, a pesar de que ha manejado el presupuesto más grande que la nación dominicano ha manejado en toda su historia, es más, este Gobierno asumió el poder montado en los hombros de un país con recursos inmensos”, sumó.

“Poderosos”

También, Maldonado explicó que los proyectos de importancia nacional tienen rapidez en el Congreso cuando hay voluntad política por parte de la bancada mayoritaria y fundamentalmente desde el Gobierno y estimó que esto es lo que ha faltado para que se apruebe el proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social en República Dominicana.

“Este proyecto tiene una dificultad y es que ataca algunos aspectos de los sectores poderosos del país que son intocables y este Gobierno los protege mucho, de hecho, todas las medidas que este Gobierno toma es para favorecer al sector de los poderosos, de los grandes ricos, inversionistas, del sector privado en otras palabras”, aseguró.

Puntualizó que está de acuerdo en que el sector privado participe conjuntamente en acciones con el Gobierno, pero no que se le entregue el Estado dominicano “como es una conducta de este Gobierno”.

