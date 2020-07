Rubén Camilo: “La radio de hoy es más de opinión que de información”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El destacado locutor Rubén Camilo, que lleva más de 40 años trabajando en la ondas hertzianas dominicana, dijo que la radio de hoy es más de “opinión” que de información a diferencia de la radio que se hacía antes en el país.

“Estamos en una radio tecnológica totalmente. Una radio que se nutre de las redes, si vamos al contenido, es una radio más de opinión que de información”, dijo durante su comparecencia al espacio sabatino ‘Pégate y Gana con el Pachá’.

En ese orden, Camilo aseguró que no es que la radio de hoy en día no se escucha si no al contrario “la radio se sigue escuchando, pero ya los jóvenes tienen otras plataformas, otras opciones y se dominan otros códigos hoy en día. O sea, que hay una gran diferencia en esa radio que hacíamos antes, una radio más individual que la radio que se hace ahora”.

El destacado comunicador habló en esos términos al ser reconocido como “Estrella por Siempre” en el espacio, ganador de tres Premios Soberano como “Programa semanal de variedades” que conduce Frederick Martínez (el Pachá).

Rubén entre las cosas que dijo, sostuvo que se encuentra bien pese a la situación con la pandemia del Coronavirus, de vez en cuando hace algunos trabajos particulares, algunas maestrías de ceremonias y graba comerciales.

“Tuvimos al frente de las emisoras intervenidas de Baninter, nos dejaron fuera en el año 2016 y hasta hoy, tranquilo”.



