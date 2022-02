Rubén Blades no competirá por candidatura en comicios de Panamá de 2024

En un escrito publicado en sus redes sociales “Sobre Panamá y la elección de 2024”, Blades indicó que de hacerlo, volver a postularse a la Presidencia como en 1994, “competiría con la oportunidad de triunfo para el nuevo partido ‘Otro Camino’ y eso debilitaría a su candidato/a”.

Blades señaló además que en la actualidad no está considerando formar parte de nomina presidencial alguna, pese a que, aseguró, “he recibido llamadas y solicitudes para reuniones al respecto y las he declinado, por no considerarlas oportunas”.

Para Blades, lo que se impone en las actuales circunstancias del país con “una criminalidad infiltrada y asociada con políticos corruptos”, es que “todos los independientes deberíamos cerrar filas alrededor de una sola candidatura presidencial en el 2024, quien quiera que sea el designado/a”.

El cantante fue más allá y planteó que todos los candidatos a diputados independientes deberían inscribirse en el partido Otro Camino, que preside Ricardo Lombana -que fue candidato presidencial en 2019-, “para poder presentar un frente común”.

“Los independientes deberían ir preparados y unidos con un solo propósito: sustituir el estado clientelista. Deberían presentar y explicar, en sus respectivas campañas electorales, un nuevo esquema administrativo. Y el reemplazo de normas y leyes vigentes que favorecen a la corrupción y a la impunidad del corrupto. Todos deberían llegar a sus nuevos cargos con esos cambios propuestos ya redactados, incluyendo las reformas a los códigos legislativo y judicial”, manifestó Blades.

La Justicia panameña tiene años de ser cuestionada por sus fallos, sea por el contenido o por lo tardío de los mismos, y enfrenta señalamientos de corrupción o parcialidad.

Desde 2014, cuando en julio asumió el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), el Ministerio Público (MP) abrió decenas de investigaciones por supuesta corrupción a casi todo el gabinete de la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), a las que se sumó el escándalo de los sobornos de Odebrecht.

Frente a esta “situación difícil” del país, Blades analiza el escenario político, y destaca que el partido independiente ‘Otro Camino, con Ricardo Lombana a la cabeza, cuenta con 46.615 miembros, mientras que el colectivo de Ricardo Martinelli, “Realizando Metas” (RM), tiene 134.842 inscritos.

Esa diferencia en el número de inscritos en ambos colectivos, según con el cantautor y actor de cine, “describe la realidad actual y nos interpela: ¿quiere el país verdaderamente acabar con la corrupción y la mediocridad administrativa?. Aunque al momento todo me indica que no, los independientes debemos continuar intentando alterar esa situación con ideas y con propuestas concretas”.

Al presente, agregó, “nuestra situación es difícil, con una criminalidad infiltrada y asociada con políticos corruptos, con un importante porcentaje de la población acostumbrada al ‘que hay pa’ mí hoy’, incrédula, descalificadora de la razón, devota de las apariencias y con la baja autoestima del que no cree en su capacidad para hacer algo positivo con su vida, al haberse acostumbrado por décadas a depender del político corrupto”.

“Esa es la realidad que hoy alimenta electoralmente a Ricardo Martinelli y a la partidocracia tradicional”, remarcó Blades, quien reconoce que lo consideran como el ‘único’ capaz de ‘competir y ganarle al expresidente y magnate de los supermercados’.