RTI preparó para trabajos de construcción un centenar de recién refugiados a NYC

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El Instituto Técnico del Renacimiento (RTI), fundado y dirigido por el dominicano David Hiraldo, graduó en áreas de la construcción a un centenar de los refugiados llegados recientemente en Nueva York.

Los nuevos trabajadores, entre ellos venezolanos, colombianos y nicaragüenses, entre otras nacionalidades, recibieron la preparación durante un taller acelerado, adiestrándolos sobre como son las formas de trabajos, sus responsabilidades, deberes, y derechos en cualquier construcción en la Gran Manzana.

Posteriormente, también podrán realizar cursos de plomería, electricidad, asistente de oftalmología, informática, carpintería, pintura, instalación del sistema de aire y paneles solares que ofrece gratuitamente RTI, manifestó Hiraldo.

Sobre sus derechos como inmigrantes, recibieron amplias informaciones de Miosotis Muñoz, subcomisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de NYC (MOIA).

Asimismo, el fundador de RTI precisó que “todos los trabajadores de la construcción en la Gran Manzana, para iniciar en este procedimiento necesitan un entrenamiento de 40 horas, y ya ellos las cumplieron.

Expresó que “todos tienen la motivación y el deseo de no solamente convertirse en una causa, sino en un aporte para la ciudad, por eso están aquí recibiendo y graduándose en la clase de OSHA 40”.

Después de tener la certificación de RTI podrán trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos, porque la institución está reconocida por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia a nivel nacional.

El Instituto, ubicado en el 173 E. de la calle 112, en Manhattan (www. renaissancetechnicalinstitute. org) y teléfono 212-722-5000) está haciendo malabares para intentar poder ayudar a los cientos que llegan a diario, pero no cuentan con los fondos suficientes. Actualmente, hay más de 400 personas en lista de espera para las próximas clases, indicó.

Renaissance Technical Institute es una organización sin fines de lucro que desde el 2016 se dedica a transformar la vida de personas mayores de 17 años proporcionando educación y formación profesional gratuita que se materializa en carreras de oficios.

Su finalidad es empoderar y transformar la vida de personas mayores en las poblaciones de inmigrantes y comunidades con pocas atenciones, proveyendo educación vocacional gratuita con los correspondientes entrenamientos que se convierten en carreras técnicas, sostuvo Hiraldo.

También hablaron Eleazar Bueno, director Ejecutivo de la Junta Comunitaria #12, en Manhattan, y Frank Marte, presidente de Pequeños Negocios (BBG) en la urbe.

