RTI en NYC ofrece preparación laboral gratis a más de 100 recién refugiados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El Instituto Técnico del Renacimiento (RTI), que dirige en Nueva York el dominicano David Hiraldo, está preparando de manera gratis en la carrera para obras de construcción (OSHA40), en su primera parte, a más de 100 refugiados de los recién llegados a la Gran Manzana.

Posteriormente, también podrán realizar cursos de plomería, electricidad, asistente de oftalmología, informática, carpintería, pintura, instalación del sistema de aire y paneles solares, entre otras.

Durante un taller efectuado el pasado fin de semana en el local del RTI, ubicado el 173 East de la calle 112, en Manhattan, Hiraldo les manifestó el procedimiento y responsabilidades a los refugiados, los cuales comenzarán a recibir su capacitación a partir de este lunes.

Los hombres y mujeres proceden de Venezuela, Colombia y Nicaragua, entre otras nacionalidades; después de tener la certificación de RTI podrán trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos, porque la institución está reconocida por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia a nivel nacional.

También hablaron Eleazar Bueno, director Ejecutivo de la Junta Comunitaria #12, en Manhattan, quien expresó que desde ya se están haciendo los contactos de lugar para conseguirle trabajo lo más rápido posible.

Asimismo, Frank Marte, presidente de la Asociación de Bodegueros y Pequeñas Negocios (BBG) indicó que ha venido entregando productos y vestimenta a los refugiados.

RTI es una organización sin fines de lucro cuya finalidad es empoderar y transformar la vida de personas mayores de 17 años en las poblaciones de inmigrantes y comunidades con pocas atenciones, proveyendo educación vocacional gratuita con los correspondientes entrenamientos que se convierten en carreras técnicas.

La institución recibe ayuda económica del presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, la concejal por el distrito 10, en el Alto Manhattan, Carmen de la Rosa, y anteriormente por el entonces concejal por el mismo distrito, Ydanis Rodríguez, quien desde la creación del RTI siempre ha trabajado de cerca con Hiraldo para canalizar fondos.

Relacionado