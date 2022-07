RTI en NYC gradúa 172 estudiantes en carreras técnicas.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El Instituto Técnico del Renacimiento -RTI- (Renaissance Technical Institute, Inc.), organización sin fines de lucro que dirige el dominicano David Hiraldo, graduó el pasado fin de semana 172 estudiantes como técnicos en diferentes carreras lucrativas en los Estados Unidos.

Entre las carreras técnicas que imparte gratuitamente figuran electricidad, plomería, asistente de oftalmología, informativa, carpintería, Osha 30 (enseña al estudiante como evitar accidentes en construcciones), instalación del sistema de aire central (HVAC) y paneles solares.

Los graduandos, todos sobre los 17 años, sin importar su etnia, religión, color, ni lugar donde residan en territorio estadounidense, fueron investidos en el salón de conferencia de la Universidad de Columbia, ubicado en el 650 W. de la calle 168, en el Alto Manhattan.

Hiraldo manifestó que los cursos tienen una duración de nueve meses, sin importar que no tenga el diploma de bachiller, haya salido de la cárcel, tenga récord criminal, porque esta institución es para ayudar, para brindar una segunda oportunidad.

Agradeció al equipo de trabajo indicando que “esta idea se me ocurrió hace algunos años, no salió de mi mente hasta el momento en que fue puesta en ejecución por este grupo de personas (refiriéndose a la junta de directores) encabezadas por Isidro Medina, pilar para que este proyecto sea una realidad”, dijo.

De su lado, Medina felicitó a los graduandos a la vez que expresó a la concurrencia que serán muchas las graduaciones en lo adelante, ya que “continuaremos con la finalidad de seguir formando hombres y mujeres hacia un mejor porvenir”.

Afirmó que decenas de los graduandos, después de lograr su título se mudan a otros estados a laborar en diferentes empresas, porque el Instituto está avalado y reconocido por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia a nivel nacional.

El RTI se mantiene por las ayudas que recibe, tanto del sector privado como de la Ciudad y del Concejo Municipal, y uno de los mayores contribuyentes, siendo concejal por el distrito 10, lo fue el hoy Comisionado de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez, reconocido en el acto.

Rodríguez dijo que al alcalde Eric Adams lo van a ver por donde quiera en la ciudad, asegurándose que a las comunidades se les tengan las puertas abiertas.

Al referirse a Hiraldo lo definió como una persona excelente, que proviene de clase trabajadora, “que se ha ganado el respeto de cada uno de ustedes, porque tiene un programa de calidad”.

“Los certificados que ustedes tienen son legítimos, no son como esos que se anuncian y le cobran por debajo. Además, hoy está con nosotros la representante del alcalde Adams, Valerie Vásquez Díaz, que conoce del trabajo que viene realizando el RTI”, dijo.

También hablaron algunos estudiantes y Mark Levine, presidente del condado de Manhattan, quienes valoraron los graduandos y la importancia del RTI.

Asimismo, el representante del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) manifestó que seguirán trabajando en coordinación con el RTI para que la diáspora dominicana salga beneficiada de esta variedad de cursos técnicos que reciben gratis, gracias a las becas otorgadas por el presidente Luís Abinader a muchos de ellos, a través de esta institución.

Asistieron jóvenes de promociones pasadas, quienes dieron testimonio de los trabajos que desempeñan devengando jugosos salarios en varios estados.

