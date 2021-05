Rover de China aterriza en Marte

EL NUEVO DIARIO, CHINA. -Medios internacionales informaron que otro Rover aterrizó este viernes en Marte, esta vez desde China, siendo esta la segunda nación en pisar ese planeta.

La cadena de noticias News indicó que después de varios meses en órbita alrededor de Marte, el rover llamado Zhurong de origen chino aterrizó con éxito en la superficie marciana, convirtiendo a China en la segunda nación, después de Estados Unidos, en lograr un aterrizaje suave en el planeta rojo.

Explicó que el mismo fue lanzado en julio del 2020 y se han hecho públicos pocos detalles sobre la misión Tianwen-1, pero la sonda a Marte y el rover que la acompaña están diseñados para mapear la superficie marciana y buscar signos de vida en el planeta.

La Administración Nacional del Espacio de China indicó a través de una nota de prensa, que la “ha funcionado normalmente” desde su lanzamiento.

El administrador de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Thomas Zurbuchen, utilizó su cuenta en la red social Twitter para felicitar a la agencia espacial de China poco después de que se confirmara el aterrizaje.

Congratulations to CNSA’s #Tianwen1 team for the successful landing of China’s first Mars exploration rover, #Zhurong! Together with the global science community, I look forward to the important contributions this mission will make to humanity’s understanding of the Red Planet. pic.twitter.com/KexElIu8OH

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) May 15, 2021