Rougned Odor, Jugador de la Semana Liga Americana

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- El segunda base venezolano de los Rangers de Texas, Rougned Odor, fue reconocido el lunes por Grandes Ligas como Jugador de la Semana de la Liga Americana.

Odor se convirtió en el primer pelotero de los Rangers en ser designado Jugador de la Semana en el 2018, luego de conseguir tres juegos seguidos de más de un incogible durante la serie ante los Indios para abrir la segunda mitad. Es la primera vez desde septiembre del 2016 que logra una seguidilla de ese tipo.

El segunda base de 24 años conectó jonrón y empujó tres carreras como parte de una tarde en la que se fue de 3-3 el domingo en la victoria 5-0 de los Rangers sobre Cleveland. El marabino bateó .615/.571/.846 en la semana y se robó tres bases en tres juegos tras haberse estafado sólo cinco antes del Juego de Estrellas.

“Me he estado sintiendo mucho mejor en el plato. He estado trabajando duro en las prácticas, enfocándome mucho. Pienso que por eso es que me estoy sintiendo mejor en el juego”, dijo Odor.

Odor recibió el premio Jugador de la Semana por tercera vez en su carrera. Se unió al novato venezolano de los Yankees, Gleyber Torres, como los únicos camareros de la Liga Americana en ser reconocidos esta campaña.

