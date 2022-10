Rosario y Giménez siguen jugando, Lindor no. ¿Qué significa eso?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – En términos sencillos, se puede decir que a esta altura del año, Amed Rosario y Andrés Giménez están jugando en los playoffs en Nueva York. Y Francisco Lindor está en su casa.

Eso no significa necesariamente que Cleveland haya “ganado” el cambio entre los Guardianes y los Mets. En dicho canje en el invierno del 2020-21, el puertorriqueño Lindor y el derecho venezolano Carlos Carrasco pasaron al equipo de Queens por el dominicano Rosario, el venezolano Giménez, Josh Wolf y Isaiah Greene.

Pero sí, es un hecho. Los Guardianes, que no iban a poder darle a Lindor un contrato como el de 10 años y US$341 millones que recibió de los Mets, decidieron adquirir valor por él—específicamente con los infielders Rosario y Giménez, que este año forman el dúo de la doble-matanza de un equipo de Cleveland que ganó 92 partidos en la campaña regular para conquistar la División Central y avanzó a la Serie Divisional contra los Yankees al despachar a los Rays en la Serie del Comodín.

De su parte, los Mets fueron sorprendidos por los Padres en la Serie del Comodín, luego de ganar 101 juegos en la temporada regular.

“Ya ésas son cosas del pasado”, dijo Rosario al tocar el tema del cambio”. Ya uno tiene que tratar de cambiar la página. Y ya ahora mismo, yo pertenezco a los Guardianes de Cleveland y me siento bastante bien de que nosotros estamos en la posición en la que estamos ahora mismo”.

Sí, son cosas del pasado, pero con muchas repercusiones en el presente. Esencialmente, los Guardianes procuraron los servicios de dos infielders jóvenes—ambos torpederos de crianza—por Lindor, quien después de una temporada por debajo en el 2021 reaccionó este año con 26 jonrones y 107 empujadas.

Sin embargo, Giménez—quien tuvo su propio inicio difícil en su nuevo equipo el año pasado, que incluyó una estadía en liga menor—registró mejor OPS+ que Lindor en el 2022 (141 vs. 125), mejor OPS (.837 vs. .788) y un mayor WAR (7.2 vs. 5.4), líder en los Guardianes en ese sentido. De su parte, Rosario ha continuado poniendo números no espectaculares, sino sólidos como campocorto.

En otras palabras, los Guardianes adquirieron a su combinación entera de la doble-matanza por una mitad de eso. Y siguen jugando, diferente a los Mets.

“Vaya, hombre. Queremos mucho a esos dos muchachos”, dijo el manager de los Guardianes, Terry Francona, acerca de Rosario y Giménez, quien fue convocado al Juego de Estrellas en el 2022. “No quiero tener un debate sobre el cambio… quiero mucho a ‘Frankie’ y eso siempre será así.

“Pero queremos mucho a nuestros dos muchachos. Han sido tremendos”.

Y estarán bajo control contractual de Cleveland por un tiempo más: Dos años en el caso de Rosario, tres cuando se trata de Giménez.

Por el momento, el objetivo es tratar de ganar un campeonato este año, algo que quedó muy cerca de Cleveland en la época de Lindor, en el 2016 cuando el equipo llegó hasta el Juego 7 de la Serie Mundial. Les falta trabajo por hacer, ya que perdieron el Juego 1 de la serie al mejor de cinco el martes ante los Yankees.

“Estoy viviendo mi primera experiencia en playoffs. Me la estoy disfrutando”, dijo Rosario. “Me siento bastante bien, agradecido con Dios, agradecido con los muchachos también, que nunca se han rendido. Se mantuvieron firmes desde el primer día y creo que es una tremenda experiencia”.

