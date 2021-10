(VIDEO) Rosario pega jonrón y da a los Bravos el boleto al Clásico de Otoño

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- El guardabosques puertorriqueño Eddie Rosario pegó jonrón bueno para tres anotaciones y dio a los Bravos de Atlanta su boleto a la Serie Mundial luego de que derrotaron 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

Con su triunfo Atlanta hace su primer regreso a la Serie Mundial desde 1999.

Los Bravos deben enfrentarse en el Clásico de Otoño a partir del martes a los campeones de la Liga Americana, los Astros de Houston.

Say it with us…

🗣️ EDDIE! EDDIE! EDDIE!@EddieRosario09 | #BattleATL pic.twitter.com/IeZkuePbss

— Atlanta Braves (@Braves) October 24, 2021