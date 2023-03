Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su proyecto musical “RR”

Por Mariajosé López

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La pareja de cantantes Rosalia y Rauw Alejandro anunciaron que el EP que han trabajado juntos, lleva por nombre “RR”.

El proyecto musical tiene tres temas «Beso», «Vampiros» y «Promesa», el cual estará disponible a partir del jueves 24 de marzo.

Hasta ahora, los cantantes habían hecho colaboraciones de manera informal, pero entendieron que había llegado el momento, luego de tres años de relación, de formalizar una colaboración con estas tres canciones, una por cada año que llevan juntos.

En una entrevista con el youtuber Ibai Llanos, la pareja de artistas ha revelado que en su casa escuchan muchos boleros, género que, según dijeron, les ha marcado mucho dentro de su relación, por lo que decidieron incluirlo en «RR».

Rauw Alejandro ha explicado que una de las tres canciones es para escuchar “un domingo por la tarde, tranquilo, en casa” mientras los otros dos temas tienen “más energía” y creen que sonarán en las discotecas.

De su lado, Rosalía comentó que las canciones tienen que ver con su relación, «como fases del amor», y así una de ellas «tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro», por lo que considera que «sí que tienen estructura» entre ellas.

Son tres canciones compuestas entre ambos artistas, en las que han reconocido que a veces tenían diferencias en cuanto a aspectos musicales, aunque no tanto en las letras.

El cantante ha señalado que Rosalía es una gran productora y tiene su visión clarísima, pero que es difícil trabajar con ella porque es un poco intensa.

Mientras que la catalana comentó que, aunque Rauw fluye más, el cantante también tiene “tiene su visión, su manera de hacer, su manera de escribir, su estilo. Y tiene carácter».

También la vocalista habló de los inicios de su historia de amor, que no comenzó muy bien ya que ella había tenido varias experiencias negativas en el pasado.

«Me costó bajar la guardia contigo porque había perdido un poco la fe en el género masculino, pero fue conocerte y todo eso cambió», expresó Rosalía.

Incluso la artista expresó que su novio siempre ha mostrado de manera muy abierta sus sentimientos, algo que la hizo sentir muy cómoda y confiada.

«Todos los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido», concluyó.

