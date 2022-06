Rosalía Sosa presenta propuesta institucional para la Vicerrectoría de Extensiones de la UASD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con la presencia de decenas de docentes, servidores administrativos, estudiantes y diversas personalidades del mundo académico, la maestra Rosalía Sosa, candidata del movimiento Triunfo y Aliados, anunció un conjunto de propuestas que incorporará a su gestión institucional, una vez presida la “Vicerrectoría de Extensiones” de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Para la elaboración de este Plan de Gestión, diseñado para el fortalecimiento institucional y operativo de la Vicerrectoría de Extensiones, se realizó un proceso de consultas con docentes, servidores administrativos y estudiantes de los diversos Recintos, Centros y Sub-Centros de nuestra UASD, a los fines de elaborar una propuesta integral que permita solucionar los principales obstáculos que presenta la academia publica en ese aspecto”, indicó Sosa durante el concurrido acto realizado en el Maniquí Restaurant & Lounge, ubicado en la Plaza de la Cultura de esta ciudad.

Puntualizó que las referidas propuestas están alineadas con las iniciativas encabezadas por el candidato a la rectoría de la Primada de América, Editrudis Beltrán, quien estuvo presente en dicho encuentro.

“Las propuestas están íntimamente vinculadas con los 10 ejes del Plan Estratégicos del Proyecto Triunfo, encabezado por el maestro Editrudis Beltrán, y en ese sentido, yo coincido en el número nueve, referente a las alianzas estratégicas, y por eso elegí nueve puntos trascendentales para el desarrollo de la universidad más antigua del nuevo mundo”, añadió

En ese orden, advirtió que la estrategia de extensión de la UASD, debe ser reenfocada con una visión de vanguardia, por lo que debe modificarse el marco regulatorio y el modelo de gestión, lo que implica diseñar nuevos procesos y procedimientos.

Sin embargo, manifestó que son muchas las mejoras que se pueden implementar en la Vicerrectoría de Extensiones de la institución, con la finalidad de contribuir con el desarrollo de universidad del pueblo dominicano y el país.

“Nuestra universidad tiene mucho que ofrecer a los sectores productivos y lo que ellos necesiten nosotros se lo vamos a proveer, además de que promoveré investigaciones sociales conjuntamente con las escuelas que tienen las facultades”, expresó la ex directora de Participación Ciudadana.

La principal candidata a ganar la Vicerrectoría de Extensiones en las elecciones programadas para el próximo miércoles 15 de junio de este año, enumeró en el siguiente orden, las iniciativas contenidas en su “Plan de Gestión 2022-2026”.

Propuestas

(1) Fortalecimiento institucional: Un modelo de gestión para la Vicerrectoría de Extensión. (2): Docencia, Investigación, Postgrado, Administración e Internacionalización. (3) Actores fundamentales de la Extensión Universitaria. 4. Vinculo universidad sociedad. (5) Promoción del área vacacional y servicios universitarios. (6) El saber científico y la tecnología en las políticas de Extensión. (7) Movilidad e internacionalización universitarias. (8) Extensión puente vinculante del Arte y la Cultura Deportes y Políticas de Extensión. (9) Deportes y Políticas de Extensión.

Indicó que la propuesta tiene como protagonistas fundamentales a profesores, servidores, administrativos, estudiantes y egresados, y busca vincular la academia con la sociedad, los sectores productivos y los gobiernos locales y central.

Además, propone el proyecto “Universitarios por un día”, que tiene por finalidad a través de acuerdos institucionales que los estudiantes de las escuelas públicas y colegios privados, conozca la academia, previo a su matriculación como universitarios y que el saber científico acompañará su gestión institucional para desarrollar proyectos en favor de la sociedad.

“Con este proyecto visitaremos los jóvenes de las escuelas y colegios públicos e impulsaremos junto a nuestro equipo, que los estudiantes de las escuelas públicas y colegios privados visiten la universidad y conozca desde temprano la universidad”, expresó.

En ese sentido, Rosalía Sosa manifestó que promocionará entre los jóvenes las carreras fundamentales para el desarrollo de la sociedad dominicana, como son física, matemáticas, biología y derecho, a los fines de incrementar la cantidad de estudiantes en esas materias.

En cuanto, a los servicios que ofrece la académica, Sosa considera que deben fortalecerse en beneficio de maestros, estudiantes y servidores administrativos.

También anunció que implementará el proyecto “Te Devuelvo la Vida”, el cual busca devolverle la vida jurídica de personas que no cuenta con actas de nacimiento.

“Saben ustedes que tenemos muchas personas que no tienen actas de nacimiento y queremos devolverle la vida jurídica a través de acuerdos con la Junta Central y Electoral para dignificar esas personas”, dijo quien se perfila como la próxima Vicerrectora de Extensiones de la UASD.

Planteó que dentro de su plan de acción se encuentra intervenir comunidades con el auspicio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, para dar respuestas a las principales problemáticas de las principales comunidades del país.

Finalmente entiende que la cultura y la movilidad forman parte fundamental de sus iniciativas, y que en materia deportiva promoverá la creación de la “Ruta Universitaria” para que los docentes y público en general puedan caminar con seguridad en la sede central de la universidad.

Durante el acto estuvieron presentes los maestros Víctor Céspedes Martínez y Samuel Moquete, ex directores de la Escuela de Derecho de la UASD, los ex decanos Santo Inocencio Martínez, Salvador Ramos, y Antonio Medina, actual Vicerrector de Extensiones, así como Freddy Ángel Castro, ex vice decano, y Franklin García Fermín, ex rector de la universidad estatal.

Además, Extensión, Ramón Desangles, aspirante a Vicerrector Administrativo, Wilson Mejía, candidato a Vicerrector Docente, Radhames Silverio, quien opta por el puesto de Vicerrector de Investigación y Postgrado, entre otras figuras importantes de su proyecto académico.

Relacionado