Rosalía inicia por todo lo alto su MotoMami Tour

La artista se presentará el 3 de septiembre en República Dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La ganadora de ocho premios Grammy y Grammy Latinos, ROSALÍA, dio el pistoletazo de salida a su primera gira mundial -MOTOMAMI WORLD TOUR- con un espectáculo con todas las entradas agotadas en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería.

Con los fans haciendo cola con días de antelación en el recinto al aire libre, el esperado debut de la gira ofreció una noche inolvidable de coreografía innovadora y la capacidad vocal de clase mundial distintiva de Rosalía a lo largo de una producción de más de 30 canciones basadas en el reciente hito de la artista, el álbum MOTOMAMI, y en muchos otros de sus éxitos anteriores, que han sido pioneros en las listas de éxitos. Un gran contingente de prensa que se desplazó desde toda España para asistir a la presentación no tardó en elogiar la presentación en vivo que cautivará al resto del mundo en los próximos meses.

“La nueva reina del pop deslumbró en los primeros conciertos de su gira… esto es el futuro… una fiesta sensorial de [tal] exacto minimalismo. no sólo rompe la cuarta pared, sino que la destroza. La voz de Rosalía es precisa, emocionante y lleva las canciones a otra dimensión, demostrando que canta más profundo que nadie… Puede conquistar el mundo cantando en español, [y] va a acabar con la hegemonía anglosajona del pop mundial”. (Ver los puntos más destacados de la reseña a continuación)

La gira masiva de 46 espectáculos producidos por Live Nation en 15 países llegará a República Dominicana el 3 de septiembre, en Altos de Chavón, de la mano de Gamal Haché. Para obtener más información o entradas, visite rosalia.com

Al mismo tiempo, el álbum MOTOMAMI de ROSALÍA (que ya es el álbum número 1 del año por el consenso de la crítica, según Metacritic) sigue recogiendo numerosas selecciones de los “mejores álbumes de 2022 -hasta ahora” de medios como: TIME, ROLLING STONE, BILLBOARD, VARIETY, THE LOS ANGELES TIMES, THE GUARDIAN, VULTURE, HYPEBEAST, ESQUIRE, STEREOGUM, CONSEQUENCE, OF SOUND, COMPLEX, SPIN, y MUCHOS más.

MOTOMAMI WORLD TOUR 2022 FECHAS:

Jue Jul 14 – Malaga, España – Marenostrum

Sáb 16 Jul – Valencia, España – Auditorio Marina Sur

Mar Jul 19 – Madrid, España – WiZink Center

Miércoles 20 de Julio – Madrid, España – WiZink Center

Sáb 23 Jul – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio – Bilbao, España – Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio – A Coruña, España – El Coliseo

Lun Ago 1 – Palma, España – Son Fusteret

Dom 14 Ago – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto – Guadalajara, México – Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto – Monterrey, México – Auditorio CitiBanamex

Lun 22 Ago – Sao Paulo, Brasil – Tom Brasil

Jue Ago 25 – Buenos Aires, Argentina – Arena Movistar

Dom 28 de agosto – Santiago, Chile – Movistar Arena

Mié, 31 de agosto – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

sáb 3 sep – La Romana, República Dominicana – Anfiteatro Altos De Chavon

Vie 9 Sep – San Juan, Puerto Rico – El Coliseo

Jue 15 Sep – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

18 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre – Toronto, Canadá – Escenario Budweiser

Lunes 26 de septiembre – Washington, D.C. – The Anthem

Miércoles 28 de septiembre – Chicago, Illinois – Byline Bank Aragon Ballroom

Domingo 2 de octubre – San Diego, California – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Martes 4 de octubre – San Francisco, California – Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Sábado 8 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre – Houston, Texas – 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre – Irving, Texas – The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre – Atlanta, Georgia – Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre – Miami, FL – iii Points Festival

viernes 25 de noviembre – Oporto, Portugal – Pavilhão Rosa Mota

dom 27 de noviembre – Lisboa, Portugal – Campo Pequeno

Jue Dic 1 – Milan, Italia – Mediolanum Forum

dom, 4 de diciembre – Berlín, Alemania – Velodrom

Miércoles 7 de diciembre – Dusseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre – Amsterdam, Países Bajos – AFAS Live

Lun 12 Dic – Bruselas, Bélgica – Forest National

Jue Dic 15 – Londres, Reino Unido – The O2

18 de Diciembre – París, Francia – Accor Arena

ROSALIA’s “MOTOMAMI TOUR”- Noche de estreno en Almería- Resumen de Reseñas

“¡No estábamos preparados! …Un secreto muy bien guardado, y esta noche el misterio fue finalmente revelado… El MOTOMAMI World Tour de Rosalía es tremendo… y absolutamente abrumador. ¡Un viaje al futuro en toda regla! El concierto comienza con un juego de luces blancas cegadoras que dan paso a Rosalía y sus bailarines (los motopapis), y un atronador ruido de motores… la sensación es la de haber entrado directamente en un túnel del tiempo y saltar a alguna década posterior. El concierto avanza con una coreografía fantástica y una narración que discurre con fluidez a pesar de manejar diversos géneros, idiomas y tecnologías… convirtiéndose en una fábula distópica… hay tantas Rosalías como canciones en esta gira (casi treinta)… lleva el suficiente tiempo ensayando para que esto funcione como un reloj. Y vaya si lo hace. El Motomami World Tour es un fiel reflejo de aquellos disruptivos y extrañamente bellos vídeos de TikTok que sirvieron de carta de presentación del artista para presentar el mejor disco del año. …Todo es de un minimalismo abrumadoramente exacto. Y con tan poco no es que sólo rompa la cuarta pared, sino que la hace añicos. … esto es el futuro. Y es un futuro en el que a veces parece que estás viendo un espectáculo de danza contemporánea deconstruida, en otras una performance magnética , y en otras, un desfile agresivo de algo oscuramente bello. Pero hay algo que permanece inalterable en este festín sensorial y es la voz de Rosalía. Es precisa, emocionante y lleva las canciones a otra dimensión, demostrando que canta más profundo que nadie. Hoy Rosalía ha vuelto a dejar claro que tiene la mejor legión de seguidores (lo cantan absolutamente todo), que hace lo que quiere, que no necesita llenar el escenario de nada ni de nadie para que ella y sus canciones brillen, y que no va a dar un paso atrás en este fascinante camino que ha emprendido [hacia] un ¡Bendito y brillante futuro!” – El País

“El MOTOMAMI TOUR de Rosalía comienza su conquista del mundo. La artista catalana se corona como la nueva reina del pop y deslumbra en el primer concierto de la gira internacional… A estas alturas ya podemos decir que 2022 será recordado por ser el año en el que Rosalía y su ‘Motomami’ consolidaron impecablemente el proceso de dominación mundial. No es una hipérbole. …Rosalía tiene fama de perfeccionista y esa autoexigencia se notó en un espectáculo perfectamente calibrado en el que ella y su voz son el centro absoluto. La artista está acompañada por un grupo de ocho bailarines que, más que realizar una coreografía, se funden como una masa humana en torno a ella, uniendo sus gestos y la narrativa de las canciones… Rosalía ha conseguido varias cosas que no siempre van juntas: la aclamación popular de un público con muchas ganas acumuladas, y el beneplácito de la crítica que se ha rendido ante un disco que es un sueño húmedo por su riesgo, su valentía y su abrumadora mezcla de géneros, Otra cosa que ha demostrado Rosalía es que… puede conquistar el mundo cantando en español. Ya lo ha hecho, desarrollando un lenguaje nuevo y muy personal que por momentos parece venir del mismo futuro… [y que] va a acabar con la hegemonía anglosajona del pop mundial”. – El Mundo.

