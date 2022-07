Nikky Bourbon estrena nuevo sencillo titulado “Yippie Khayo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La versátil artista de new york Nikky Bourbon, se deja sentir tras el lanzamiento del sencillo, “Yippie Khayo”, en el que exhibe sus dotes de cantante, compositora, productora y bailarina. También, en este debut la intérprete abraza con orgullo su propia sexualidad, llevando consigo un mensaje de empoderamiento y diversos estilos de moda y baile que marcan tendencia y encarnan su historia.

Nikky pasó años estableciéndose tras bastidores en la industria a través de colaboraciones con artistas galardonados como Kat Dahlia, Salaam Remi, Justina Valentine, Kevin Gates, IV Jay, y más en los mercados estadounidense y latino. Además, ha escrito sincronizaciones para redes populares que muestran su trabajo en Grown-ish de Freeform, How I Met Your Father de Hulu y el Disney+ Original Cheaper By The Dozen.

“A través de mi música, estoy interesada en unir las comunidades latina y anglosajona. En el que pueda generar conciencia cultural con raíces puertorriqueñas y creando conversaciones a favor de lo que represento. Y así poder expresar mi identidad LGBTQ+, los problemas de las mujeres y sus experiencias conectado a mi arte y el de todos”, expresó.

“Yippie Khayo”, tiene un significado aún más profundo ahora, pues es uno de los últimos sencillos escritos por el fallecido productor Xtassy, del dúo dominicano A&X. En esta creación, Xtassy desempeñó un papel clave, y Nikky Bourbon honra su legado y sus contribuciones a la canción, con un conmovedor homenaje; el final del video presenta clips personales de Bourbon de momentos en el estudio con los productores.

La canción tuvo su estreno el pasado viernes 15 de julio de 2022, a través de Symphonic Distribution, y está disponible en todas las plataformas digitales.

