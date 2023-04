Rosa Santos dice no hay razones para protestas en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, declaró que no hay razones para convocar a protestas en la provincia, debido al alto nivel de inversiones que se destinan a la demarcación.

La funcionaria destaca que el Gobierno está cumpliendo con las demandas de la población, y citó las necesidades del municipio de Licey al Medio, donde Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), se reunió con los diferentes sectores -políticos, económicos, sociales y populares-, y acordaron que la obra del sistema cloacal estaría licitada a mediados de este año.

«Solo quiero aclarar que esta obra no tenía ningún tipo de evaluación ni planificación, nada de eso se hizo antes de que se anunciara, y todo se ha estado haciendo después de ese anuncio, y ahora se licitará», dijo la ejecutiva.

El lunes por la tarde, el director regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Alexis Sosa, iniciará los trabajos en la carretera Limonal Arriba, solicitada en la pasada protesta.

Al ser consultada sobre el llamado a paro convocado por las organizaciones populares para el lunes 24, Santos dijo: «Este paro no es por razones internas, es un paro supuestamente regional, uno no sabe por qué, porque Licey ya no tiene razones para protestar, Navarrete no tiene que estar protestando, ni las comunidades, porque hay una alta inversión en la provincia de Santiago».

Santos destaca que, como el paro es por motivo de la inflación, comprende que no hay motivos para que se produzcan problemas internos.

Relacionado