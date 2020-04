Roquelito García afirma recibió cabildo de Puerto Plata con deudas ascendentes a más de RD$110 MM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA. -El alcalde de San Felipe de Puerto Plata, Diomedes Roque García (Roquelito), informó este jueves que la Alcaldía tiene una deuda ascendente a mas de 110 millones de pesos, señalando que la pasada administración del Partido de la Liberación (PLD) dejó el cabildo hecho un desastre.

“Fue una caja vacía que encontramos en este Ayuntamiento, no hay dinero ni para comprar una escoba, hasta el punto de que el anterior alcalde en los últimos tres días de su gestión, emitió decenas de cheques que superan los 20 millones de pesos, en donde figuran las cancelaciones de sus cinco principales colaboradores, lo cual provocó un sobregiro y una falta de liquidez para el accionar cotidiano del cabildo”, sostuvo García.

Asimismo, detalló que las cuentas que están en números rojos son las de gastos y servicios municipales, gastos del personal, cuenta especial, cuenta de inversión además de genero & salud, ascendiendo todas a la suma en negativo (sobregiro) de 4 millones 473 mil 471 pesos, según explicó.

Declaró que solo de teléfonos móviles (flotas) se deben actualmente RD$547,421.00, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) se adeuda la suma de RD$ 2, 440, 717.65, pero además el seguro médico de los empleados municipales se encuentra suspendido desde el pasado mes de febrero, debido específicamente a la falta de pago.

García, manifestó que ante esa situación pedirá al Concejo solicitar una auditoría ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, además de contratar a una firma privada de auditores para que lleven a cabo una auditoria forense de las finanzas públicas.

El edil dijo que dependiendo del resultado que arrojen las auditorias solicitadas, el pueblo puede tener las garantías de que se accionará en justicia siempre por lo que autorizó al departamento legal que dirige el jurista José Carlos González, dar seguimiento para que, si existen irregularidades, actuar de inmediato contra quien o quienes resulten implicados.

Advirtió que el pago correspondiente al mes de mayo, lo hará de forma personalizada y a través de cheques, para determinar quiénes en realidad trabajan, afirmando que el 60% de la empleomanía de la administración anterior, corresponde a mucha gente que cobra sin trabajar (botellas).

También añadió que, durante el año 2019, desde el cabildo se auspició unas 20 obras, de las cuales no fueron concluidas ni la mitad, pero en los primeros 4 meses del cursante año 2020, aparecen 29 obras de las cuales muchas han sido finalizadas, pero no pagadas, cuyo aval financiero no aparece registrado en el departamento de Contabilidad.

Finalmente, sobre las cuentas por pagar que corresponden a proyectos ejecutados por el cabildo en la administración anterior, no aparecen en los registros contables, debido a que se manejaban de forma discrecional, violando los procedimientos contables y de auditorías.

