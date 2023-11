Roque Espaillat afirma 4 % del PIB para educación se destina a actos de corrupción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el Partido Socialista Cristiano (PSC), Roque Espaillat, afirmó este jueves que el 4 % del producto interno bruto (PIB) destinado a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana se estaría desviando hacia actos de corrupción.

“El 4 % no se destina a la educación, se destina a la corrupción, esa es la realidad. No seré un mentiroso ni un farsante más en este país, me cueste aunque me cueste. Vuelvo y reitero, de rodillas solo ante Dios, jamás ante los poderosos”, expresó el abogado.

Espaillat hizo estas declaraciones durante una entrevista con los comunicadores Enrique Mota, Nadia Andújar y Rafael Zapata en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El candidato manifestó que no pretende ser otro político “políticamente correcto” que promete dirigir el país hacia el bienestar y el desarrollo, argumentó que, a pesar de haberse invertido 40 mil millones de dólares en el sistema educativo, los estudiantes estarían aprendiendo menos que nunca.

Sostuvo que el presidente Luis Abinader está «mintiendo olímpicamente» al país, ya que prometió un cambio ético y, según expresó, su gobierno está sumido en niveles de corrupción aún mayores que el gobierno anterior.

Afirmó que existe un sistema “mafioso” establecido en el país, citando como evidencia la aprobación por parte del Congreso Nacional de una ley que permite la extensión administrativa de las concepciones vigentes en el país.

Sistema político

Respecto al sistema político dominicano, Espaillat aseguró que está fracturado y no cumple las expectativas de la ciudadanía, y citó como evidencia los elevados costos de las campañas presidenciales, estimadas entre 3 y 4 mil millones de pesos en el territorio nacional.

Argumentó que estas campañas son costosas debido a la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, quienes, según él, no cumplen sus promesas y practican el «dame lo mío alante». No obstante, Espaillat cree que la sociedad dominicana está madura para una alternativa diferente.

«Estudios indican que ocho de cada diez dominicanos no creen, ni se identifican ni están interesados en ningún partido político de la vieja guardia dominicana», añadió el líder político.

El abogado afirmó que un tercio del electorado busca una opción distinta a las tradicionales, pero exigirían a los partidos unidad y una clara vocación de poder para brindar su apoyo.

“Hoy en día, un tercio del electorado busca algo diferente a Luis, Leonel y Abel. Esa es la realidad actual”, concluyó el candidato presidencial.