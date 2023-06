Ropa de paca: Lo bueno merece una segunda oportunidad

Si bien es cierto que el mundo de la moda está lleno de oportunidades, implica grandes desafíos por ser uno de los sectores con mayor manufacturación en el mundo. La industria es sumamente grande y crea un abanico de opciones y desarrollo en el mercado; estamos hablando de diseñadores, productores textiles, modelos, fotógrafos, comerciantes y consumidores, todos reunidos bajo un mismo objetivo: el consumo de un producto personal.

No obstante, esta industria maravillosa es la segunda más contaminante del planeta Tierra, por la gran carga que representa el consumo de sus productos textiles y la alta demanda de los consumidores, así como la tendencia a no reutilízala solo por encajar en el medio.

¿Sabias que la industria de moda es responsable del 20% de desperdicio de agua en el mundo? y es que para crear unos jean se gastan 7,500 litros de agua, que son el 1% de la ropa que se recicla y además es responsable del 8% de los gases de efecto invernadero.

Así, como una manera de contribuir con el medio ambiente minimizando el impacto de contaminación, surge la ropa de segunda mano o pacas, como se le dice popularmente, un negocio que representa el sustento económico de miles de familias en República Dominicana; solo en la Asociación de Vendedores de Pulgas existen mas de 3,000 empleados y unos 30 dueños de importadoras.

Por supuesto, existe una clasificación de pacas según su calidad: ropa premium, superior o intermedia, ropa regular y pacas de ropa sencilla; la diferencia radica en la calidad de las piezas y el nivel de uso que tenga la pieza, pero entre ellas encontramos piezas de marcas y diseñadores como: Zara, Náutica, Stradivarius, Dior, Banana Republic, entre otras.

Pero hablemos de precios, porque esta es una de las razones por las cuales las actividades de compra siguen aumentado en torno a las pacas. Los precios oscilan entre los 100 pesos y pueden alcanzar los 800, dependiendo de la calidad de la ropa, si está nueva o es una marca reconocida, pero también podemos encontrar piezas a partir de 20 pesos.

Es importante destacar que la venta de pacas o el uso de las ropas de segunda mano ha sido una opción viable de negocio o materia prima para grandes diseñadores que forman parte del Colectivo Upcycling en República Dominicana. El concepto de este colectivo es la moda sostenible, ahí entran: la ropa de segunda mano, ropa vintage (ropa antigua de diseñadores).

El upcycling es el arte del reúso textil para crear nuevas piezas a partir de las usadas o con retazos; actualmente realizan upcycling en nuestro país: @Millecollection, @Upjeansrd, @Upcyclingbyjacquelineseverinoque, entre otras.

Algunas de las ventajas que trae la industria de las pacas es la relación costo- calidad de las piezas y la diversidad de estilos que podemos encontrar, debido a que en la mayoría de las tiendas departamentales abunda una sola línea de vestimenta, cerrando la posibilidad de explorar otros tipos de diseño, ayudando al crecimiento económico de pequeños comerciantes y sobre todo creando cada día más una moda sostenible a favor del medio ambiente.

Ahora bien, ¿sabes hacia dónde va la ropa usada? A Ghana, un país en África Occidental, adonde llegan alrededor de 15 millones de piezas, uno de los vertederos de estas índole más grande del mundo.

Como asesor (o coach) de imagen personal hago mi aporte, para lo que he creado un espacio educativo para esas personas que aún no han podido identificar su estilo personal y sobre todo, que no tienen las condiciones económicas de explorar las actividades de compra por los altos costos de las tiendas departamentales y la escasez de diversidad de estilos y piezas.

Por eso, desde el programa matutino “El Mangú de la Mañana” hemos creado el segmento “Sin Gastar la Paca”, dónde seleccionamos personas, sea hombre o mujer, que quieran y necesiten identificar su estilo personal, realizar compras inteligentes, conocer cuáles son esas piezas básicas que no pueden faltar en su closet, saber los cortes y formas que les favorecen según su tipo de cuerpo, sin tener que gastar la paca.

Todos los viernes salimos a apoyar un emprendedor de este sector tan amplio que ha llegado para quedarse y que representa una oportunidad para usted explorar, más si es acompañado de un experto en la materia para aprender, optimizar tiempo y ahorrar dinero.

