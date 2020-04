VÍDEO: Ronny Rodríguez ratifica que no jugará por el momento en Lidom

Comparte esta noticia

En la entrevista El Felino mostró su talento de artista, además de hablar sobre sus proyectos musicales y de su academia de béisbol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “El Felino” Ronny Rodríguez sigue en la misma línea: sigue en el retiro por tiempo indefinido en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).

El nativo de Mao aseguró en una conversación con este redactor vía Instagram Live este jueves que no es que tenga nada personal con la liga ni algún pelotero, es que quiere dedicarle más tiempo a su familia.

“Yo soy aguilucho, fanático de mi equipo, amigo de mis compañeros y me gusta jugar por los fanáticos, ahora bien, por el momento quiero dedicarle más tiempo a mi familia”, dijo Rodríguez, quien este viernes cumplirá 29 años.

“Yo llevo el sustento de mi familia por el juego, pero nada me hace feliz que estar tiempo con mi familia”, sostiene.

El 19 de enero de este año Rodríguez anunció que se retira “temporalmente” de la pelota invernal de República Dominicana tras alegar que ha llegado un momento de su vida en donde la familia está primero y que por los compromisos del béisbol casi no pasa tiempo con ella.

Rodríguez agradeció a las Águilas Cibaeñas por haberle abierto las puertas desde el 2015 lo que lo impulsó a ser “mejor pelotero” y “fue el trampolín” para que llegara a las Grandes Ligas.

“Un abrazo de mi mamá o de mi hermana y que me digan que te amo no tiene precio”, comentó a este redactor. “Los años pasan, los juegos pasan, pero la familia no”, añadió.

Reitarando la pregunta, Rodríguez insistió que “sigo en pie, lo que quiero es compartir con mi familia”, aseveró. “Lo que quiero es jugar todo el año en Grandes Ligas y luego traer a mi familia a que compartan conmigo aquí, ya que mi familia vive en Estados Unidos, contrario a otros peloteros que viven en el país junto a los suyos”, aclaró

Dejo claro que su decisión no viene por algo en particular, sino que tiene desde el 2011 jugando el año entero, inclusive los torneos de Lidom, por lo que tiene 9 años que no comparte una navidad con los suyos.

El Felino es uno de los jugadores más queridos de las Águilas, cosa que nunca pensó antes de llegar a ese equipo, desde las Estrellas en un cambio en el 2015.

Rodríguez fue la primera selección de las Estrellas en el 2011.

Algunas anécdotas de Ronny

Dijo que jugar junto a Miguel Cabrera fue privilegio, ya que el venezolano fue un gran amigo y quien le dio las manos cuando lo subieron en mayo del año pasado.

“ES un gran tipo, pero no le gusta hablar de béisbol en el terreno ni en el clubhouse”, reseñó. “Pero aprendí bastante de él, es una mole, uno de los mejores bateadores del béisbol”.

Jugar publico sería difícil

En este momento donde la pandemia del coronavirus ha opacado toda la atención del mundo, tanto así que ya se está jugando béisbol y fútbol en Taiwán sin publico y con mascarilla, Ronny asintió que sería algo anormal, pero que todo sería por el bien de béisbol.

“Tanto así que si la economía colapsa, hasta nosotros los peloteros si tendríamos que jugar con salarios más bajos lo aceptaríamos, siempre y cuando por el amor al juego y saber que es un momento difícil”, acotó. “Nosotros somos profesionales y si tenemos que jugar así por precaución lo hacemos”.

Habló sobre una escuela de béisbol que tiene junto a su tío casi hermano, Wilton Chavez (La Flecha), que desde el año pasado forjan jugadores de béisbol.

También habló de su carrera musical, que lo hace de hobbies, pero que representa a varios artistas.

“Estamos metiendo mano con Felino Récord, ya hemos fichado a varios artistas y echando palante para seguir ayudando a los jóvenes”, comentó.

El Felino cantó y rapeó en vivo junto a sus fans, que le pidieron cantara algo de su repertorio.

Alabó a Lino Rivera, quien nunca le dio la espalda en tiempos dificiles cuando era dirigente de las Águilas Cibaeñas.

Sobre jugar ante el Licey, dijo que se juega con más pimienta y emoción, ya que ambos equipos tienen la fanaticada más agresiva.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

